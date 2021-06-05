عمرو الصفتي: لو فان دايك جه الزمالك في فترة عدم الاستقرار اللي مرينا بيها مكانش هينجح

أكد عمرو الصفتي، مدافع نادي الزمالك السابق أن القلعة البيضاء مرت بفترة صعبة عندما كان لاعبا وهي عدم الأستقرار.

وقال الصفتي في تصريحات للقناة الرسمية لنادي الزمالك: "وسام العابدي مدافع الزمالك السابق قد بدر بانون 10 مرات بس ما نجحش لو فان دايك جه الزمالك في فترة عدم الاستقرار اللي مرينا بيها ما كانش هينجح".

وتابع: "الجيل الذي لعبت به في نادي الزمالك هو الوحيد الذي حافظ على هوية النادي".

وأضاف الصفتي: "أؤكد أن نادي الزمالك سيحصل على بطولة الدوري الممتاز خاصة أن النادي الأهلي سيفقط نقاط أمام أندية بيراميدز والإسماعيلي".

وقال هادي خشبة نجم النادي الأهلي السابق إن كل نادٍ يبحث عن مصلحته، وذلك شيء متاح لكل فريق.

وأضاف هادي خشبة خلال تصريحات إعلامية :" النادي الأهلي لديه مؤجلات نتيجة دوري أبطال أفريقيا ومشوار الأهلي فى عدد من البطولات الكبري، وكل بطولة لها الشغل الخاص بها والتركيز الخاص بها، وبالفعل كان الله فى عون الأهلي بسبب ضغط البطولات".

وأكمل هادي خشبة :"مش من مصلحة الكرة أن ينتظر الفريق أن يلعب الأهلي مبارياته المؤجلة، خاصة أن حدث ذلك سيكون هناك توقف كبير للبطولة، وأنا مع تطبيق العدل بين كل الفرق وسيرجع ذلك إلى اتحاد الكرة".

وتابع هادي خشبة :" فى حال انتظار الزمالك أن يلعب الأهلي مبارياته المؤجلة سيكون هناك تأثر على النواحي الفنية للفريق حتي لو كان هناك مباريات ودية".

وأتم هادي خشبة :" نحن ولاد النادي الأهلي ومنتخب مصر وأنا متواجد وليس مختفيا".