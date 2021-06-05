البرازيل ضد الإكوادور .. نيمار يقود هجوم السامبا وأليسون في حراسة المرمي

كشف تيتي، المدير الفنى لمنتخب البرازيل، عن تشكيل مواجهة ضيفه منتخب الإكوادور، على ملعب "إيستاديو خوسي بينهيرو برودا" بمدينة بورتو أليجري، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 .

ويبدأ منتخب البرازيل اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: ماركينيوس، ميليتاو، دانيلو، ساندرو.

الوسط: كاسيميرو، فريد ، باكيتا.

الهجوم: نيمار، ريتشارليسون، جابرييل باربوسا.

وذكرت صحيفة "آس الإسباني، أن لاعبي منتخب البرازيل الذي يلعبون في الدوريات الأوروبية، لا يريدون المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، بسبب تفشي فيروس كورونا في البرازيل.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن اللاعبين يرون أن الوضع الصحي في البرازيل خطير جدا، بسبب فيروس كورونا، ولا يفهون سر الإصرار على تنظيم بطولة كوبا أمريكا، رغم المخاطر والعواقب التي تواجهها".

وأوضحت الصحيفة، أن لاعبي منتخب البرازيل، طلبوا عقد جلسة مع رئيس الاتحاد البرازيلي، لإبداء رغبتهم، في عدم خوض بطولة كوبا أمريكا.