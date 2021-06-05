بشرط واحد.. باكستان تعلن استعدادها لاستئناف المحادثات مع الهند

قال رئيس وزراء باكستان عمران خان إن بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات مع الهند إذا قدمت خارطة طريق لإعادة منطقة كشمير المتنازع عليها إلى سابق وضعها.

وأضاف خان في تصريحات لوكالة "رويترز": ""إذا كانت هناك خارطة طريق، فعندئذ، نعم سنتحدث".

وكان خان قد تمسك في السابق مع حكومته بضرورة تراجع الهند أولا عن الخطوات التي اتخذتها في 2019 قبل البدء في أي عملية لتطبيع العلاقات.

يشار إلى أن كشمير مقسمة بين باكستان والهند ويطالب بها الطرفان، وخاض الجانبان اثنتين من حروبهما الثلاث حول كشمير منذ حصولهما على الاستقلال عن بريطانيا عام 19