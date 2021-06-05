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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عبد القادر نجم سموحة: ضمان المشاركة شرط عودتي إلي الأهلي

صدى البلد

كشف أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي المُعار لسموحة أن عودته للقلعة الحمراء مشروطة بالمشاركة الأساسية.

 

وأضاف عبد القادر في تصريحات خلال حواره عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"بعد عودتي للأهلي طلبت الخروج على سبيل الإعارة، وقتها كان لدي عرضين من الجونة وسموحة لكن قررت اختيار سموحة بسبب وجود أصدقاء لي كُثر".

 

وتابع :"شعرت أنني لن يكون لي دورًا في الأهلي في الموسم الأول، وكان الأفضل لي الخروج على سبيل الإعارة".

 

 وعن موقفه من العودة للأهلي، رد :"إذا عدت للأهلي وعدم مشاركتي سيكون الأمر صعبًا، إذا كان هناك قرار بالعودة فلابد من الحصول على فرصة خاصة أنني ألعب في 3 مراكز بالهجوم".

 

وواصل :"لم أتحدث مع محمود الخطيب لكن إذا تحدث معي سأعود للأهلي فورًا، وقراري في البقاء بسموحة في الموسم المقبل ليس قراري".

 

وبات مؤكدًا عودة عمار حمدي وأحمد ياسر ريان إلى صفوف الفريق بالإضافة إلى المفاوضات بشأن عودة أحمد عبد القادر من صفوف سموحة قبيل انتهاء فترة إعارته بموسم.

 

ويلعب أحمد عبد القادر في صفوف سموحة على سبيل الإعارة قادمًا من الأهلي مطلع الموسم الحالي بعد تجربة قصيرة في سبارتا براج التشيكي.

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