عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاة هدى سلطان.. تزوجت ثلاثة مرات من الوسط الفني وإثنان من خارجه

هدى سلطان وفريد شوقي
هدى سلطان وفريد شوقي

يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنانة هدى سلطان  والتي رحلت عن عالمنا  فى 5 يونيو من عام 2006 عن عمر يناهز 81 عاماً.


لم تكن هدي سلطان بارعة فقط فى الغناء ولكنها كانت متميزة فى التمثيل، تصف نفسها بأنها متفائلة بطبيعتها، ومحبة للحياة، وشخصية قوية ومنظمة.


ولدت هدى سلطان في إحدى القرى المصرية تسمى كفر أبو جندي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية على بعد 14 ميل من مدينة طنطا، واسمها الحقيقي بهيجة حبس عبد العال الحو، هي شقيقة المطرب والممثل محمد فوزي.

 

وهي من عائلة إقطاعية محافظة الغربية من مدينة طنطا، بمصر استطاع شقيقها الأكبر محمد فوزي أن يفرض رأيه على والده المحافظ ليعمل في الفن والذي لم يعترف بابنه حتى حقق نجاحاً فنياً كبيراً.

 

وهذا شكل دعماً قوياً لشقيقته الأولى والثانية لدخول عالم الفن بدعم منه مع بعض التحفظ، وهذا مهد لانطلاقة هدى سلطان المولودة في عام 1925 لتعلن ولادتها الفنية في عام 1950 مع فيلم "ست الحسن".

 

تزوجت هدى سلطان  في البداية من محمد نجيب كما تزوجت من فؤاد الأطرش شقيق الفنان فريد الأطرش والمنتج والموزع السينمائى فؤاد الجزايرلى، والمخرج حسن عبد السلام والفنان فريد شوقى الذى أنجبت منه ابنتيهما "ناهد" و"مها" ودعمها فى مشوارها الفنى، حيث قدما معاً العديد من الأعمال السينمائية التى يتخطى عددها الـ 20 عملا .


كما قدمت هدى سلطان الكثير من الأعمال التليفزيونية الناجحة من أبرزها: "زينب والعرش" و"أرابيسك" و"ثلاثية نجيب محفوظ" و"زيزينيا" و"الليل وأخره" و"الوتد" و"ليالى الحلمية" و"رد قلبى" و"زى القمر" و"للثروة حسابات أخرى"، ومن أفلامها "الأسطى حسن" و"جعلونى مجرماً" و"رصيف نمرة خمسة" و"المحتال" و"لمين هواك" و"امرأة فى الطريق"، وكان آخر فيلم قدمته بعد انقطاعها عن التمثيل فترة طويلة هو فيلم "نظرة عين" مع منى زكى، وقدمت هدى سلطان العديد من المسرحيات منهم "وداد الغازية" و"الحرافيش" و"الملاك الأزرق" و"بمبه كشر" و"سيد درويش".

ومن أشهر أدوارها كان دور "فاطمة تعلبة" الذى جسدته فى مسلسل "الوتد" حيث قدمت شخصية الأم الحديدية قوية الشخصية التى يخشى منها أبناءها الرجال قبل البنات ، وبعد مشوار طويل ملىء بالأعمال الفنية المتنوعة.

نجيب محفوظ ذكرى وفاة فريد شوقي منى زكى هدى سلطان زيزينيا محمد فوزي

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. محمد رمضان كان يتوقع سقوط القضية بعد وفاة أشرف أبو اليسر

محمد المرى يتعاون مع ماجد المهندس في أغنية جديدة

حالتها حرجة| عمرو سعد يكشف التطورات الصحية لـ دلال عبد العزيز.. فيديو

تفاصيل شخصية تامر حسني في فيلم "مش أنا"

بوظت الأغنية .. الجمهور يهاجم حسن شاكوش بسبب وائل جسار .. فيديو

وفاة جدة السيناريست محمد سيد بشير

بسبب دلال عبد العزيز.. هشام جمال يكشف حقيقة استكمال مسلسل "عالم موازي"

وليد منصور يكشف لـ "صدى البلد" حقيقة خلافه مع روبي

ترشيحاتنا

البرازيل: 1454 حالة وفاة بفيروس كورونا و38 ألف إصابة خلال 24 ساعة

فرنسا: 81 حالة وفاة و 7 آلاف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

حكم نسيان التسبيح في الصلاة وعلاج السرحان .. الإفتاء تجيب

ننشر اختصاصات لجنة الثقافة والسياحة والآثار فى مجلس الشيوخ

إصابة نحو 293 فلسطينيا خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية

فى ذكرى وفاة محمد نجم.. سر رفضه ظهور أي ممثله بلبس عاري على المسرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

قرارات جديدة للمسافرين من مصر إلى المملكة المتحدة

الموضوع ضايقني..دنيا عبد العزيز تعلق على أزمة ياسمين عبد العزيز وعمرو ياسين

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

حالتها حرجة| عمرو سعد يكشف التطورات الصحية لـ دلال عبد العزيز.. فيديو

إدارة بايدن تخطط لإمداد مصر بفائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

ضريبة كورونا.. خصم 1% شهريا من مرتبات 12 جهة

تبطل صلاة الفجر.. احذر حركة في القيام والركوع يفعلها كثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتحريضه على العنف.. فيسبوك يقرر إيقاف حسابات ترامب لمدة عامين

عمرها 124عامًا.. لقاح كورونا يكشف عن أكبر عجوز معمرة على كوكب الأرض|صور

بخلاف الكبسة والحنيز.. تعرف على أشهر الأكلات السعودية.. صور

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "حماة السماء -1".. فيديو وصور

فيديو

كنز شقة الزمالك.. مشغولات ذهبية وتحف نادرة وقطع أثرية| إنفوجراف

فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

بـ تصميم غير تقليدي.. خطوبة شدوى عصام الحضري

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ