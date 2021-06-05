في ذكرى وفاة هدى سلطان.. تزوجت ثلاثة مرات من الوسط الفني وإثنان من خارجه

يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنانة هدى سلطان والتي رحلت عن عالمنا فى 5 يونيو من عام 2006 عن عمر يناهز 81 عاماً.



لم تكن هدي سلطان بارعة فقط فى الغناء ولكنها كانت متميزة فى التمثيل، تصف نفسها بأنها متفائلة بطبيعتها، ومحبة للحياة، وشخصية قوية ومنظمة.



ولدت هدى سلطان في إحدى القرى المصرية تسمى كفر أبو جندي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية على بعد 14 ميل من مدينة طنطا، واسمها الحقيقي بهيجة حبس عبد العال الحو، هي شقيقة المطرب والممثل محمد فوزي.

وهي من عائلة إقطاعية محافظة الغربية من مدينة طنطا، بمصر استطاع شقيقها الأكبر محمد فوزي أن يفرض رأيه على والده المحافظ ليعمل في الفن والذي لم يعترف بابنه حتى حقق نجاحاً فنياً كبيراً.

وهذا شكل دعماً قوياً لشقيقته الأولى والثانية لدخول عالم الفن بدعم منه مع بعض التحفظ، وهذا مهد لانطلاقة هدى سلطان المولودة في عام 1925 لتعلن ولادتها الفنية في عام 1950 مع فيلم "ست الحسن".

تزوجت هدى سلطان في البداية من محمد نجيب كما تزوجت من فؤاد الأطرش شقيق الفنان فريد الأطرش والمنتج والموزع السينمائى فؤاد الجزايرلى، والمخرج حسن عبد السلام والفنان فريد شوقى الذى أنجبت منه ابنتيهما "ناهد" و"مها" ودعمها فى مشوارها الفنى، حيث قدما معاً العديد من الأعمال السينمائية التى يتخطى عددها الـ 20 عملا .



كما قدمت هدى سلطان الكثير من الأعمال التليفزيونية الناجحة من أبرزها: "زينب والعرش" و"أرابيسك" و"ثلاثية نجيب محفوظ" و"زيزينيا" و"الليل وأخره" و"الوتد" و"ليالى الحلمية" و"رد قلبى" و"زى القمر" و"للثروة حسابات أخرى"، ومن أفلامها "الأسطى حسن" و"جعلونى مجرماً" و"رصيف نمرة خمسة" و"المحتال" و"لمين هواك" و"امرأة فى الطريق"، وكان آخر فيلم قدمته بعد انقطاعها عن التمثيل فترة طويلة هو فيلم "نظرة عين" مع منى زكى، وقدمت هدى سلطان العديد من المسرحيات منهم "وداد الغازية" و"الحرافيش" و"الملاك الأزرق" و"بمبه كشر" و"سيد درويش".



ومن أشهر أدوارها كان دور "فاطمة تعلبة" الذى جسدته فى مسلسل "الوتد" حيث قدمت شخصية الأم الحديدية قوية الشخصية التى يخشى منها أبناءها الرجال قبل البنات ، وبعد مشوار طويل ملىء بالأعمال الفنية المتنوعة.