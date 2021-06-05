في ذكرى وفاتها .. تعرف على الاسم الحقيقي لهدى سلطان

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة هدى سلطان ، والتي كان اسمها الحقيقي بهيجة عبدالسلام عبدالعال واشتهرت بعدها بـ"هدى سلطان"، حيث ولدت عام 1925 في كفر أبوجندي التابع لمركز قطور بمحافظة الغربية.

في بداية مشوارها الفني تمردت الفنانة المصرية هدى سلطان على تقاليد وأعراف أسرتها العريقة، إذ عارضها شقيقها محمد فوزي ووقفت ظروف صعبة في طريقها، ومن نافذة ضيقة استطاعت العبور للجمهور وصنعت لها مكانة فريدة في دنيا الفن.

وتنتمي هدى سلطان لأسرة ثرية وشديدة التحفظ، وهي الشقيقة الثانية للفنان الشهير محمد فوزي الذي حقق نجومية كبيرة في الغناء والتمثيل والإنتاج.

أحبت هدى سلطان الغناء منذ الصغر، وعندما قررت العمل في هذا المجال تركت محافظة الغربية وتوجهت للعاصمة المصرية القاهرة، حيث قررت الهروب من قيود وضغوط الأسرة، إلا أنها لم تتوقع أن يتخلى عنها محمد فوزي وأن يعارضها.

وعن هذه المرحلة من حياتها قالت هدى سلطان: "محمد فوزي كان يغار علي ولم يتحمس لدخولي الوسط الفني، وجاءتني الفرصة عندما دعتني صديقة مقربة للغناء في حفلة كبيرة، حضرها نجوم التمثيل في ذلك الوقت ومن بينهم فريد شوقي".

تحمس فريد شوقي لموهبة هدى سلطان ورشحها للمشاركة في بطولة فيلم "ست الحسن" إنتاج عام 1950، وخوفا من سطوة محمد فوزي لجأت هدى سلطان للفنان الكبير فريد الأطرش الذي توسط بينهما لحل الأزمة، وحدث ذلك بالفعل.

من أشهر الأفلام التي قدمتها الفنانة الراحلة "امرأة في الطريق" الذي نالت على دورها فيه الكثير من الجوائز، إلى جانب أفلام "السكرية" عن رواية نجيب محفوظ بالاسم نفسه و"جعلوني مجرماً" للمخرج عاطف سالم و"فتوات الحسينية"، و"كهرمان" (1958)

ومثلت كذلك في "الاختيار" و"وداعا بونابرت" و"الابن الضال" مع المخرج المصري الشهير يوسف شاهين، وفي "بدور" و"بورسعيد" و"سوق السلاح". وكان آخر دور سينمائي ظهرت فيه بعد عشرين عاماً من انقطاعها عن التمثيل السينمائي في فيلم "نظرة عين" مع الفنانة منى زكي كضيفة شرف.

كما أدت العديد من الأدوار في الدراما التلفزيونية من أهمها "زينب والعرش" و"أرابيسك" و"زيزينيا" و"الليل وآخره" و"الوتد" و"ليالي الحلمية" و"رد قلبي" و"زي القمر" و"للثروة حسابات أخرى". وكان آخر مسلسلاتها "سلالة عابد المنشاوي". لا يابنتى العزيزه

وعلى خشبة المسرح قدمت الفنانة الراحلة الكثير من المسرحيات كان من أبرزها "وداد الغازية" و"الحرافيش" و"الملاك الأزرق" و"بمبة كشر" و"سيد درويش". من أهم مسلسلاتها الوتد وعلي الزيبق.