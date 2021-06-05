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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة حوالي 293 فلسطينيا خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية

إصابة نحو 293 فلسطينيا خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية

صدى البلد

أفادت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" بأن 293 فلسطينيا أصيبوا يوم الجمعة خلال اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية.

 

وقالت الجمعية إن "مئتين وثلاثة وتسعين فلسطينيا أصيبوا في اشتباكات مع جنود إسرائيليين في منطقتي بيتا وبيت دجن بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية".

 

ولفتت إلى أن 16 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب 20 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

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وسجلت هذه الإصابات خلال تفريق فعالية "ماراثون القدس" بالقوة وفعاليات أخرى مناهضة للاستيطان جنوب نابلس وشرق قلقيلية وغرب رام الله.

 

وذكرت جمعية "الأمل" للخدمات الصحية، أن طواقمها تعاملت مع 40 إصابة متفاوتة بين الرصاص المطاطي والاختناق والاعتداء بالعصي والهراوات، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية حي بطن الهوى بسلوان واستهداف منازل المواطنين.

 

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