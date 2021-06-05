عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد | منتج شهير يهدد الفنانة نورهان ويحرمها من مستحقاتها المالية

صدى البلد

نشرت الفنانة نورهان، على صفحتها الشخصية "فيسبوك" محادثة تهديد  دارت بينها وبين أحد المنتجين وحرمانها من ان  تتقاضي أجرها من عمل فني.

 

وصرحت نورهان في مقاطع فيديو لها إنها فوجئت برسالة تهديد من منتج مسلسل كانت بدأت تصويره منذ 4 أشهر قبل رمضان الماضي، وإكرامًا للمخرج عصام شعبان الذي تعتبره بمثابة أستاذها، وحبا للدور وافقت علي أخذ نصف الأجر.

  وقالت : انتهت من تصوير نحو 95% وكانت أجواء تصوير المسلسل في شهر رمضان اثناء الصيام وفي ظروف صعبة للغاية .

وتابعت نورهان: "يتبقى لي يوم واحد فقط في التصوير، وتلقيت العديد من الوعود بالحصول على جزء من مستحقاتي المالية، وكنت أذهب إلى التصوير بهذه الوعود لكن لم يتم تنفيذها.

واستكملت نورهان:  قبل آخر يوم تصوير طلبت مستحقاتي المالية، و تم رفضها بحجة انني لدي العديد من الاعمال ولا احتاج المال .

وعرضت رسالة صوتية جاءتها على تليفونها المحمول، يقول المتحدث فيها: "مساء الخير أستاذة نورهان.. فلوسك موجودة لكن بشرط أنك توقعي على إقرار انك تكملي تصوير المسلسل ويتبقى لك 45 مشهدًا"

وقالت نورهان تعليقًا على الرسالة الصوتية: "يتبقى لي فقط 10 مشاهد، بناءً على اتفاق بيني وبين المخرج المنفذ وأيضا المنتج الفني، لكن المنتج يساومني على اتفاقين"

واستكلت  نورهان الرسالة الصوتية، إذ يقول الطرف الآخر: "بالنسبة للعقد الخاص بك فهو مكتوب به أنه مسلسل، إذا بعت ضميري فالمؤلفة والمخرج موقعين على عقد مسلسل 30 حلقة.

نوهان صور نورهان اعمال نورهان اطلالات النجوم

ترشيحاتنا

أكراد سوريا يسلمون هولندا شخصين مرتبطين بتنظيم داعش

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

روسيا.. بوتين يعلق على عقوبات كوريا الشمالية

مواعيد مباريات اليوم السبت  5 - 6 - 2021 والقنوات الناقلة

تصفيات مونديال 2022 .. البرازيل تهزم الإكوادور بهدفين وتواصل صدارة المجموعة

الصين تقر الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك للأطفال من سن الثالثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

متى تقرأ سورة الواقعة لجلب الرزق ؟.. رسول الله أوصى بتلاوتها في 3 أوقات

الموضوع ضايقني..دنيا عبد العزيز تعلق على أزمة ياسمين عبد العزيز وعمرو ياسين

قرارات جديدة للمسافرين من مصر إلى المملكة المتحدة

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

إدارة بايدن تخطط لإمداد مصر بفائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

حالتها حرجة| عمرو سعد يكشف التطورات الصحية لـ دلال عبد العزيز.. فيديو

ضريبة كورونا.. خصم 1% شهريا من مرتبات 12 جهة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لانفصالها عن زوجها.. كيم كارداشيان تنهار في البكاء على الهواء مباشرة|فيديو

لتحريضه على العنف.. فيسبوك يقرر إيقاف حسابات ترامب لمدة عامين

عمرها 124عامًا.. لقاح كورونا يكشف عن أكبر عجوز معمرة على كوكب الأرض|صور

بخلاف الكبسة والحنيز.. تعرف على أشهر الأكلات السعودية.. صور

فيديو

كنز شقة الزمالك.. مشغولات ذهبية وتحف نادرة وقطع أثرية| إنفوجراف

فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

بـ تصميم غير تقليدي.. خطوبة شدوى عصام الحضري

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ