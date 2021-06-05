شاهد | منتج شهير يهدد الفنانة نورهان ويحرمها من مستحقاتها المالية

نشرت الفنانة نورهان، على صفحتها الشخصية "فيسبوك" محادثة تهديد دارت بينها وبين أحد المنتجين وحرمانها من ان تتقاضي أجرها من عمل فني.

وصرحت نورهان في مقاطع فيديو لها إنها فوجئت برسالة تهديد من منتج مسلسل كانت بدأت تصويره منذ 4 أشهر قبل رمضان الماضي، وإكرامًا للمخرج عصام شعبان الذي تعتبره بمثابة أستاذها، وحبا للدور وافقت علي أخذ نصف الأجر.

وقالت : انتهت من تصوير نحو 95% وكانت أجواء تصوير المسلسل في شهر رمضان اثناء الصيام وفي ظروف صعبة للغاية .

وتابعت نورهان: "يتبقى لي يوم واحد فقط في التصوير، وتلقيت العديد من الوعود بالحصول على جزء من مستحقاتي المالية، وكنت أذهب إلى التصوير بهذه الوعود لكن لم يتم تنفيذها.

واستكملت نورهان: قبل آخر يوم تصوير طلبت مستحقاتي المالية، و تم رفضها بحجة انني لدي العديد من الاعمال ولا احتاج المال .

وعرضت رسالة صوتية جاءتها على تليفونها المحمول، يقول المتحدث فيها: "مساء الخير أستاذة نورهان.. فلوسك موجودة لكن بشرط أنك توقعي على إقرار انك تكملي تصوير المسلسل ويتبقى لك 45 مشهدًا"

وقالت نورهان تعليقًا على الرسالة الصوتية: "يتبقى لي فقط 10 مشاهد، بناءً على اتفاق بيني وبين المخرج المنفذ وأيضا المنتج الفني، لكن المنتج يساومني على اتفاقين"

واستكلت نورهان الرسالة الصوتية، إذ يقول الطرف الآخر: "بالنسبة للعقد الخاص بك فهو مكتوب به أنه مسلسل، إذا بعت ضميري فالمؤلفة والمخرج موقعين على عقد مسلسل 30 حلقة.