إطلالة جذابة لـ ملك احمد زاهر عبر انستجرام

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" بإطلالة كاجوال لافته.

وتألقت ملك أحمد زاهر، بجاكيت أنيق ولافت باللون الأحمر الذى يبرز جمالها واناقتها.

وحازت الصورة علي اعجاب متابعيها و جاءت التعليقات كالاتي :

قمر ، تجنني،جميلة .

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ملك أحمد زاهر في الماكياج على الألوان الناعمة للعيون التي تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم لإكمال ظهورها.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع عقد حول الرقبة، وقرط بسيط.