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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليمن.. الجيش يعلن عن خسائر في صفوف الحوثي بعد قصف لطيران التحالف

اليمن.. خسائر في صفوف الحوثي بعد قصف لطيران التحالف

صدى البلد

أعلن الجيش اليمني أن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية ألحق، خسائر في صفوف مليشيات الحوثي اليمنية، في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع اليمنية، عبر "تويتر"، أن "طيران التحالف استهدف تعزيزات تابعة للحوثيين شمال غربي مأرب، وكبّدهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".

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من جانب آخر، قال تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، بأن التحالف العربي نفذ 13 غارة جوية على محافظة مأرب، تركزت 12 غارة منها على مديرية صرواح غرب مأرب، فيما استهدفت غارة أخرى مديرية مدغل شمال غربي المحافظة الغنية بالنفط.

وأشار إلى شن طيران التحالف العربي غارتين على محافظة صعدة معقل جماعة الحوثيين شمال غربي اليمن، طالتا مديرية باقم شمال المحافظة الحدودية مع السعودية.

 

اليمن السعودية التحالف الجيش اليمني الحوثيين مليشيات الحوثى

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