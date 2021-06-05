عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد

أيتن عامر تكشف صعوبات واجهتها أثناء تصوير "كوفيد 25" ..فيديو

أيتن عامر
أيتن عامر

كشفت النجمة أيتن عامر خلال ندوتها بموقع صدى البلد  عن كواليس مشاركتها في مسلسل " كوفيد 25" مع النجم يوسف الشريف والذي عرض في رمضان الماضي.

 

وقالت أيتن:" الأنتاج في المسلسل كلموني وبعتولي خمس حلقات ..  ورحبت سريعا بالانضمام المسلسل ".

 

أضافت :" الشغل مع يوسف الشريف يعني لي الكثير .. فأنا من جمهوره وأحب نوعيات المسلسلات التي يقدمها ".

 

تابعت:" كنت سعيدة للغاية  لان مؤلفة العمل إنجي علاء كانت كاتبة حلقات شدتني جدا .. وكان عندي فضول أعرف أيه هيحصل في الحلقات المقبلة ".

 

واستطردت حديثها " حسيت أن المسلسل فيه من الحاجات اللي بيقدمها الغرب .. وأنا بحب النوعيات التي يقدموها .. فكنت متحمسة بشدة للتجربة".

txt

عرفت مين السبب.. أيتن عامر تكشف سبب هجوم الصحافة عليها في رمضان

txt

أحدث ظهور لـ آيتن عامر عبر إنستجرام.. شاهد

اختتمت:" كان صعب جدا تصوير المسلسل .. كل حلقة من الأبطال بيموت .. كان بيسبب ضغط نفسي رهيب .. كنا بنبقي متضايقين لما حد بيخلص دوره".


وحلت  عامر ضيفة على موقع صدى البلد في ندوة خاصة لتكريمها عن آخر أعمالها الفنية وهو مسلسل " كوفيد 25 " الذي عرض في رمضان الماضي .

 

وتحدثت أيتن خلال الندوة عن نجاح دورها في المسلسل وكواليس العمل مع النجم يوسف الشريف وباقي طاقم العمل.

يوسف الشريف ايتن عامر انجي علاء موقع صدى البلد مسلسل كوفيد 25

موضوعات متعلقة

في ذكرى وفاة هدى سلطان.. تزوجت ثلاثة مرات من الوسط الفني وإثنان من خارجه

فى ذكرى وفاة محمد نجم.. سر رفضه ظهور أي ممثله بلبس عاري على المسرح

مفاجأة.. محمد رمضان كان يتوقع سقوط القضية بعد وفاة أشرف أبو اليسر

محمد المرى يتعاون مع ماجد المهندس في أغنية جديدة

حالتها حرجة| عمرو سعد يكشف التطورات الصحية لـ دلال عبد العزيز.. فيديو

تفاصيل شخصية تامر حسني في فيلم "مش أنا"

بوظت الأغنية .. الجمهور يهاجم حسن شاكوش بسبب وائل جسار .. فيديو

وفاة جدة السيناريست محمد سيد بشير

ترشيحاتنا

أكراد سوريا يسلمون هولندا شخصين مرتبطين بتنظيم داعش

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

روسيا.. بوتين يعلق على عقوبات كوريا الشمالية

مواعيد مباريات اليوم السبت  5 - 6 - 2021 والقنوات الناقلة

تصفيات مونديال 2022 .. البرازيل تهزم الإكوادور بهدفين وتواصل صدارة المجموعة

الصين تقر الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك للأطفال من سن الثالثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

متى تقرأ سورة الواقعة لجلب الرزق ؟.. رسول الله أوصى بتلاوتها في 3 أوقات

الموضوع ضايقني..دنيا عبد العزيز تعلق على أزمة ياسمين عبد العزيز وعمرو ياسين

قرارات جديدة للمسافرين من مصر إلى المملكة المتحدة

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

إدارة بايدن تخطط لإمداد مصر بفائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

حالتها حرجة| عمرو سعد يكشف التطورات الصحية لـ دلال عبد العزيز.. فيديو

ضريبة كورونا.. خصم 1% شهريا من مرتبات 12 جهة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لانفصالها عن زوجها.. كيم كارداشيان تنهار في البكاء على الهواء مباشرة|فيديو

لتحريضه على العنف.. فيسبوك يقرر إيقاف حسابات ترامب لمدة عامين

عمرها 124عامًا.. لقاح كورونا يكشف عن أكبر عجوز معمرة على كوكب الأرض|صور

بخلاف الكبسة والحنيز.. تعرف على أشهر الأكلات السعودية.. صور

فيديو

كنز شقة الزمالك.. مشغولات ذهبية وتحف نادرة وقطع أثرية| إنفوجراف

فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

بـ تصميم غير تقليدي.. خطوبة شدوى عصام الحضري

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ