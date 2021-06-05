أيتن عامر تكشف صعوبات واجهتها أثناء تصوير "كوفيد 25" ..فيديو

خاص لصدى البلد

كشفت النجمة أيتن عامر خلال ندوتها بموقع صدى البلد عن كواليس مشاركتها في مسلسل " كوفيد 25" مع النجم يوسف الشريف والذي عرض في رمضان الماضي.

وقالت أيتن:" الأنتاج في المسلسل كلموني وبعتولي خمس حلقات .. ورحبت سريعا بالانضمام المسلسل ".

أضافت :" الشغل مع يوسف الشريف يعني لي الكثير .. فأنا من جمهوره وأحب نوعيات المسلسلات التي يقدمها ".

تابعت:" كنت سعيدة للغاية لان مؤلفة العمل إنجي علاء كانت كاتبة حلقات شدتني جدا .. وكان عندي فضول أعرف أيه هيحصل في الحلقات المقبلة ".

واستطردت حديثها " حسيت أن المسلسل فيه من الحاجات اللي بيقدمها الغرب .. وأنا بحب النوعيات التي يقدموها .. فكنت متحمسة بشدة للتجربة".

اختتمت:" كان صعب جدا تصوير المسلسل .. كل حلقة من الأبطال بيموت .. كان بيسبب ضغط نفسي رهيب .. كنا بنبقي متضايقين لما حد بيخلص دوره".



وحلت عامر ضيفة على موقع صدى البلد في ندوة خاصة لتكريمها عن آخر أعمالها الفنية وهو مسلسل " كوفيد 25 " الذي عرض في رمضان الماضي .

وتحدثت أيتن خلال الندوة عن نجاح دورها في المسلسل وكواليس العمل مع النجم يوسف الشريف وباقي طاقم العمل.