الصين تقر الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك للأطفال من سن الثالثة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه شركة سينوفاك للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من سن الثالثة وحتى 17 عاما.

وقال رئيس الشركة، يين ويدونج، إن موعد إتاحة اللقاح للفئات العمرية الأصغر يعتمد على السلطات الصحية التي تعد إستراتيجيات التطعيم.

وترفض حملة التطعيم في الصين، التي أعطت أكثر من 723 مليون جرعة حتى الثالث من يونيو حزيران، منح لقاحات لمن هم دون الثامنة عشرة عاما.