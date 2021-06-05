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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان اسود .. شاهد أحدث ظهور لـ درة عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت درة بأطلالة انيقة مرتدية فستان باللون الاسود  مما اثار اعجاب متابعيها.

 

يذكر ان أعلنت الفنانة درة عن انتهاء تصوير فيلم «الكاهن»، ونشرت عدة صور لها مع الفنان إياد نصار وفتحى عبد الوهاب ومحمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمى ، وذلك عبر موقع “ انستجرام ”.

 

وعلقت درة قائلة “ انتهينا الحمد لله من تصوير كل ما يتعلق بفيلم #الكاهن مع هؤلاء الأساتذة الكبار في فيلمي الجديد #الكاهن الذي تشاهدونه قريبا في قاعات العرض».

 

و كشف الفنان إياد نصار تفاصيل مشاركته في فيلمى الكاهن وموسى المقرر طرحهما بعد عودة السينمات بكامل عددها.

 

وقال إياد في تصريحات لـ صدى البلد: "فيلم الكاهن مختلف تماما ويناقش قضية ومنطقة جديدة عن أعمالي السابقة وهي التكنولوجيا، وسوق تجارة المعلومات، لا أستطيع الإفصاح عن تفاصيل دوري لكنه متشابك، ولا أعرف متى سيعرض في ظل الظروف الحالية.

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