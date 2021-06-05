تصفيات مونديال 2022 .. البرازيل تهزم الإكوادور بهدفين وتواصل صدارة المجموعة

فاز فريق البرازيل بهدفين دون رد على ضيفه الإكوادور، في اللقاد الذي أقيم على ملعب "إيستاديو خوسي بينهيرو برودا" بمدينة بورتو أليجري، في إطار مواجهات الجولة السابعة من منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022

هدفا المباراة حمل توقيع مهاجم إيفرتون ريتشارليسون، ونيمار الذي سجل الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلا من ضائع من علامة جزاء.

وألغت تقنية الفيديو "فار" هدف لجابرييل باربوسا مهاجم منتخب السيليساو فى الدقيقة 42 بداعى التسلل.

وقاد نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، هجوم منتخب البرازيل بجانب الثنائي ريتشارليسون نجم إيفرتون الإنجليزي وجابرييل باربوسا لاعب فلامنجو.

ويتصدر المنتخب البرازيلى ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 15 نقطة، بعد تحقيقه العلامة الكاملة فى المباريات الخامسة التى خاضها فى التصفيات، في حين يتواجد منتخب الإكوادور في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.