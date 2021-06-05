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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تريند × خبر.. منتج شهير يهدد الفنانة نورهان ويحرمها من مستحقاتها المالية.. شريف رمزي يستعيد ذكرياته مع دلال عبد العزيز.. إطلالة جريئة لـ جميلة عوض علي الشاطئ

صدى البلد

يرصد موقع صدى البلد الإخباري الاحداث المهمة التي اصبحت حديث السوشيال ميديا  علي مدار اليوم ، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف اشكالها ، ونستعرض أبرز العناوين التي حدثت ليلا، فيما يلي:

موهوبة وحساسة .. شاهد سيد رجب يشيد بالنجمة عائشة بن احمد في لعبة نيوتن

نشرت الفنانة عائشة بن احمد   مقطع فيديو من لقاء تليفزوني للنجم سد رجب وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

 

شاهد | منتج شهير يهدد الفنانة نورهان ويحرمها من مستحقاتها المالية

نشرت الفنانة نورهان، على صفحتها الشخصية "فيسبوك" محادثة تهديد  دارت بينها وبين أحد المنتجين وحرمانها من ان  تتقاضي أجرها من عمل فني.

 

إطلالة جريئة لـ جميلة عوض علي الشاطئ

نشرت الفنانة جميلة عوض صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

شريف رمزي يستعيد ذكرياته مع دلال عبد العزيز

استعاد  الفنان شريف رمزي ذكريات فيلم أسرار البنات  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وصلة رقص لـ فيفي عبده علي الشاطئ

نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو  جديد لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

موجز السوشيال ميديا ترند السوشيال ميديا اعمال عائشة بن احمد اعمال نورهان الفنانة جميلة عوض اعمال شريف رمزي الفنانة دلال عبد العزيز

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