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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكراد سوريا يسلمون هولندا شخصين مرتبطين بتنظيم داعش

أكراد سوريا يسلمون هولندا شخصين مرتبطين بتنظيم داعش

صدى البلد

أعلنت السلطات الكردية في شمال شرق سوريا، الجمعة، أنها ستسلم مواطنين هولنديين مرتبطين بتنظيم داعش لممثلين عن هولندا، من أجل إعادتهم إلى بلادهم.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الكردية إن "تسليم مواطنين من داعش إلى الجهات الرسمية الهولندية" سوف يحصل السبت عند الساعة 08:00 بتوقيت غرينيتش في مقرها في القامشلي.

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وقال عبد الكريم عمر، المسؤول في الدائرة، لوكالة فرانس برس، إن هؤلاء الذين سيتم تسليمهم ليس من بينهم أي مقاتلين من تنظيم داعش.

ومنذ سقوط تنظيم داعش، دعا أكراد سوريا المجتمع الدولي بشكل مستمر إلى إعادة الأجانب المحتجزين في شمال شرق سوريا إلى بلدانهم.

ولم تلق هذه الدعوة آذانا صاغية، إذ لم يُسمح حتى الآن إلا لعدد قليل معظمهم من الأطفال بالعودة.

 

أكراد سوريا داعش تنظيم داعش هولندا

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