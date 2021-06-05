امرأة تعثر على فوطة بالفيجتار وسط الدجاج المقلي.. شاهد رد فعل المطعم|صور

انتشرت مجموعة من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي مثيرة الضجة، بعدما صورت امرأة وجبة دجاج مقلي fried chicken طلبتها من مطعم شهير في الفلبين، واكتشفت أنها منشفة يد (فوطة).

شعرت المرأة بالاشمئزاز بعد أن اكتشفت أن وجبة "الدجاج المقلي" الخاصة بها من مطعم جوليبي في الفلبين، كان في الواقع منشفة يد مغطاة بخلطة الفيجيتار.

قامت المرأة على الفور بنشر مقاطع الفيديو للاكتشاف المقزز على تطبيق Facebook، والتي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع في الفلبين وخارجها، وحققت أكثر من 2.4 مليون مشاهدة قبل حذفها.

ومنذ ذلك الحين، قام المطعم المخالف بفتح التحقيق في حادثة المنشفة المقلية، وتعهد بالإغلاق لمدة ثلاثة أيام بعد الحادث يوم الأربعاء الماضي.

لقد اعتقدت حقًا أن مقاطع الفيديو التي تشكو من العثور على أشياء غريبة في الوجبات داخل المطاعم كانت كلها مفبركة، لكنها تأكدت أن هذا يحدث بالفعل! "مثير للاشمئزاز ومحرج للغاية" .

تقول المرأة بأنها كانت تحاول تفصيص قطعة دجاج لابنها لكنها وجدت أنها "صعبة القطع للغاية ''، وعندما حاولت التغلب على الخلطة، تفاجأت بأن تحتها منشفة تم قليها في الزيت.

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