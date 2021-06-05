نشرة أخبار العالم.. فيس بوك يحظر حساب ترامب لـ عامين وبلينكن يؤكد: الفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون العيش بالسلام

أبرز تطورات الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة

شهدت الساحة العالمية والإقليمية خلال الساعات القليلة الماضية، تطورات عدة، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

بلينكن: الفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون العيش بالسلام

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء أمس الجمعة، إنه أجرى محادثات مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين بشأن العنف القائم في قطاع غزة.

إصابة نحو 293 فلسطينيا خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية

أفادت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" بأن 293 فلسطينيا أصيبوا يوم الجمعة خلال اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية.

أنباء عن تردي صحته.. موقع إسرائيلي يكشف هوية الخليفة المحتمل لـ حسن نصر الله

تداولت وسائل إعلام عدة أنباء عن تردي الحالة الصحية لزعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، بعد ظهور أمارات الإعياء عليه أثناء آخر خطاب متلفز له في 25 مايو الماضي.

بوتين يكشف قضايا ينوي مناقشتها مع بايدن في قمة جنيف

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، عن القضايا التي ينوي مناقشتها مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال قمتهما المقبلة في جنيف.

إدارة بايدن تخطط لإمداد مصر بفائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن خطة البيت الأبيض لتوزيع فائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تتضمن مصر والضفة الغربية وغزة والأردن والعراق واليمن.

الاتفاق النووي على المحك.. خلافات محورية بين إيران وأمريكا في مفاوضات فيينا

أفادت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية، الجمعة، بأن المفاوضين في مباحثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، يناقشون بندًا يشمل برنامج إيران الصاروخي ودعمها للمليشيات المسلحة في المنطقة.

أكراد سوريا يسلمون هولندا شخصين مرتبطين بتنظيم داعش

أعلنت السلطات الكردية في شمال شرق سوريا، الجمعة، أنها ستسلم مواطنين هولنديين مرتبطين بتنظيم داعش لممثلين عن هولندا، من أجل إعادتهم إلى بلادهم.

دولة أفريقية تعلن دعمها لموقف السودان في قضية سد النهضة

عقدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، الجمعة، لقاءً مع نظيرتها الكينية، راشيل أومامو، والوفد المرافق لها في الخرطوم.

نتنياهو يخرج من المشهد.. ما مصير اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل؟

فور الإعلان عن نجاح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، في تكوين ائتلاف من أحزاب ممثلة في الكنيست لتشكيل حكومة، تمهيدًا للإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أطول رؤساء الحكومات الإسرائيلية عهدًا؛ راحت سيول من الأسئلة والتكهنات، تتوالى، بشأن التطورات المنتظرة في مرحلة ما بعد نتنياهو.

فيسبوك يقرر حظر حساب ترامب لمدة عامين

أعلنت شركة "فيسبوك" اليوم الجمعة، تعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على منصتها لعامين ابتداء من تاريخ قرار التعليق في السابع من يناير الماضي.

روسيا.. بوتين يعلق على عقوبات كوريا الشمالية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه يجب خلق ظروف تضمن أمن كوريا الشمالية، مؤكدًا أن سياسة العقوبات والحصار الاقتصادي عليها لن تجدي نفعًا.

موسكو تكشف حقيقة انسحاب السودان من اتفاق إقامة قاعدة روسية على البحر الأحمر

نفت الحكومة الروسية، انسحاب السودان من اتفاق، لـ"إقامة قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر"، وفق ما ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية.

أول تعليق من ترامب على حظر حسابه بـ فيسبوك عامين

رد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الجمعة، على إعلان شركة فيسبوك تعليق حسابه على المنصة لمدة عامين. وقال ترامب إن قرار شركة فيسبوك بحظر حسابه على المنصة لمدة عامين يعد إهانة له ولـ 75 مليون شخص صوتوا له خلال الانتخابات.

الحمار الوحشي لا يغير خطوطه.. البيت الأبيض يعلق على حظر حساب ترامب بـ فيسبوك

علق البيت الأبيض، الجمعة، على قرار شركة “فيسبوك” بتعليق حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على المنصة لمدة عامين. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، تعليقًا على قرار حظر حساب ترامب بموقع فيسبوك: "يبدو أنه من غير المحتمل أن يغير الحمار الوحشي خطوطه خلال العامين المقبلين"، وفقًا لشبكة “سي.إن.إن” الأمريكية.



الصين تقر الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك للأطفال من سن الثالثة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه شركة سينوفاك للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من سن الثالثة وحتى 17 عاما.

اليمن.. خسائر في صفوف الحوثي بعد قصف لطيران التحالف

أعلن الجيش اليمني أن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية ألحق، خسائر في صفوف مليشيات الحوثي اليمنية، في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.