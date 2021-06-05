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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. عمرو سعد يكشف التطورات الصحية لـ دلال عبد العزيز.. نانسي عجرم تحيي حفلا غنائيا بقصر عابدين رغم وفاة حماتها

عمرو سعد
عمرو سعد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية كان أبرزهاعن كشف الفنان عمرو سعد تطورات الحالة  الصحية لـ دلال عبد العزيز، وعن محمد رمضان حيث  كان يتوقع سقوط القضية بعد وفاة أشرف أبو اليسر،وعن إحياء نانسي عجرم  حفلا غنائيا بقصر عابدين رغم وفاة حماتها.

حالتها حرجة| عمرو سعد يكشف التطورات الصحية لـ دلال عبد العزيز.. فيديو

 

 كشف الفنان عمرو سعد، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز؛ وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا، وتواجدها في المستشفي لمدة 3 أسابيع حتى الآن.

 

رغم وفاة حماتها.. نانسي عجرم تحيي حفلا غنائيا بقصر عابدين ..فيديو

 

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا خاصا لأحدى الشركات  بقصر عابدين ، وذلك  بعد يومين فقط من وفاة حماتها.

 

مفاجأة.. محمد رمضان كان يتوقع سقوط القضية بعد وفاة أشرف أبو اليسر

 

انتقد الدكتور حازم الطحاوي رئيس الشركة المسئولة عن تعويضات ورثة الطيار أشرف أبو اليسر فى قضيةمحمد رمضان، الفنان بعد نشره مقطع فيديو يؤكد فيه أن أحد البنوك حجز على أمواله، قائلا: "كفاية تقليد للآخرين والدولة بريئة من الحجز على أموالك".

 

فى ذكرى وفاة محمد نجم.. سر رفضه ظهور أي ممثله بلبس عاري على المسرح

 

يحل اليوم السبت ، ذكرى رحيل الفنان محمد نجم والذي قدم أعمال عديدة ؛ ورسم البسمة على وجوه الجماهير خلال سنوات عديدة.

 

نانسي عجرم لم تكن الأولى.. نجوم تجاوزوا أحزانهم بسرعة الصاروخ بعد فراق أقاربهم

 

حالة من التخبط تضرب الفنان عقب فقدانه لشخص قريب منه، سواء كان أحد أفراد العائلة أو صديق، بعدها تبدأ تقلبات الفنان ما بين الحزن على المفقود واستكمال ارتباطاته الفنية المتعاقد عليها.

ولعل كانت اخر الحالات المطربة اللبنانية نانسي عجرم وفي هذا التقرير "صدى البلد "، يرصد لكم أكثر من حالة فنية تجاوزا أحزانهم بالعمل.

 

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