مصر تسجل 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة وفيسبوك يعلق حساب دونالد ترامب مدة عامين.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

مصر ترسل معدات هندسية إلى غزة

دياب للأمم المتحدة: تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

بلينكن: ملتزمون بإعادة بناء علاقتنا مع الشعب الفلسطيني

البيت الأبيض: التقرير حول الأجسام الطائرة الغريبة لم يكتمل بعد‎

إصابة نحو 300 فلسطيني خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "القبس" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة، مشيرةً إلى خروج 781 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 195072.

وذكرت "الوطن" أن مصر أرسلت معدات هندسية وأطقما فنية إلى قطاع غزة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء عملية إعادة الإعمار في القطاع بعد العدوان الإسرائيلي الذي وقع مؤخرا.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الأنباء" بأن حسان دياب، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، طالب في رسالة، إلى أنطونيو جوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة. "استكشاف سبل لتمويل المحكمة الخاصة بلبنان على وجه السرعة في ضوء صعوبات التمويل التي تواجهها".

ونقلت "الراي" عن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قوله إن بلاده لتزمة بإعادة بناء علاقتها مع الشعب الفلسطيني، وذلك خلال لقاء عقده مع وفد يمثل المؤسسات الفلسطينية في الولايات المتحدة.

وأفادت "القبس" بأن سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، أجرى مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية، تناولت استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأضافت: "جرى خلال اللقاء مناقشة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، إضافةً إلى استمرار المملكة في دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية لليمن وشعبه".

وأشارت "الوطن" إلى أن جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" أعلن أن 293 فلسطينيا أصيبوا يوم الجمعة خلال اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك أثناء تفريق فعالية "ماراثون القدس" بالقوة وفعاليات أخرى مناهضة للاستيطان جنوب نابلس وشرق قلقيلية وغرب رام الله.



دوليًا، ذكرت "الجريدة" أن البيت الأبيض رفض لتعليق على تقارير نُشرت، اليوم الجمعة، عن سلسلة من المشاهدات لأجسام طائرة غامضة وغير مأهولة، وقال إن التقرير الحكومي الذي سيصدر قريبًا حول هذا الأمر لم يكتمل بعد.

وقالت "الوطن" إن شركة "فيسبوك" علقت ، حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصتها لمدة عامين، وهو قرار تتركز عليه الأنظار لمعرفة مؤشرات على طريقة تعامل الشركة في المستقبل مع زعماء العالم الذين يخالفون القواعد.