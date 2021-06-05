عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعمير الوادي الجديد: الانتهاء من طريق "تنيدة - منفلوط" نهاية العام الحالي

طريق تنيده منفلوط
طريق تنيده منفلوط

قال المهندس ماهر إبراهيم حسوبة، مدير منطقة جهاز التعمير بالداخلة بمحافظة الوادى الجديد، إن محور تنيدة- منفلوط، بطول 300 كيلو متر طولى وبعرض 11 مترا، والذى يربط مركزى بلاط والداخلة بمحافظة أسيوط  سيتم الانتهاء منه بنهاية العام الحالي وذلك ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية للطرق، وذلك تحت إشراف ومتابعة اللواء مهندس أيمن عبد المنعم رئيس جهاز التعمير بالمحافظة.

وأضاف أن صفر الطريق يبدأ من عند مطار الداخلة على طريق الداخلة - العوينات وبطول 300 كيلو حتى كمين منفلوط على الطريق الغربى أسيوط – القاهرة، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف من عند مطار الداخلة وبطول 35 ك حتى الصينية فى بلاط وهى تقاطع طريق الداخلة - الخارجة مع طريق الداخلة – منفلوط.

اقرا ايضا:

قافلة الهلال الأحمر الطبية تنهي أعمالها بمركز بلاط في الوادى الجديد

وأكد  أنه جرى الانتهاء من رصف 85 كم من عند الصينية ببلاط حتى بعد نقب الداخلة ليصبح ما تم رصفه من ناحية الداخلة 120 كم ما عدا 4 كم فى منطقة النقب جارى أعمال الحفر والردم فيها وستنتهى قريبا، كما تم الانتهاء من أعمال رصف 100 كيلو من ناحية منفلوط ليصبح إجمالى ماتم رصفه حتى الآن 220 ك وفيما بينهما جارى أعمال الحفر والردم وتربة فى باقى الطريق.

وأفاد بأن محور تنيدة منفلوط يعتبر أحد أهم المشروعات القومية فى قطاع الطرق والذى يحظى بكل الاهتمام والدعم من اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير واللواء أيمن عبدالمنعم محمود رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد لإنهاء الطريق خلال النصف الثانى 2021م.

 وتابع أنه يجرى العمل بصورة منتظمة فى كافة مواقع العمل وتحت إشراف مستمر من قيادات الجهاز بكل مستوياتهم ويتم التدخل الفورى لإنهاء أية معوقات قد تظهر وتحول دون انتظام العمل وذلك فى اطار تنفيذ خطة الحكومة لإنجاز البنية التحتية المحورية فى محافظة الوادى الجديد.

واشارإلى ان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد يتابع بصفة مستمرة  لمراحل تنفيذ المشروع وتوجيهه المستمر بتوفير كافة وسائل الدعم لإنجاز المشروع فى موعده.

الوادى الجديد طريق بلاط المشروعات اعمال الرصف الجهاز المركزى للتعمير نهاية العام رئيس الجهاز لمشروعات القومية

موضوعات متعلقة

حملة للتطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة الوادى الجديد

ترشيحاتنا

رامي شعبان يكشف سبب رفضه التوقيع لـ الأهلي في 2005

اليوم ..انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. ونشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت.. كارتيرون يحرج فرجاني ساسي

قصة نجم .. أرقام قياسة باسم نجم التنس رفائيل نادال في عيد ميلاده الـ35

وزير التعليم يعلن جدول امتحانات الثانوية العامة وكافة تفاصيلها النهائية.. اليوم

شوفت الموت بعنيا .. القصة الكاملة للشاب المصري المتعدى عليه في ليبيا.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

في ذكرى رحيل محمد نجم.. كيف تسبب أحمد آدم في وفاته

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

الموضوع ضايقني..دنيا عبد العزيز تعلق على أزمة ياسمين عبد العزيز وعمرو ياسين

قرارات جديدة للمسافرين من مصر إلى المملكة المتحدة

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

متى تقرأ سورة الواقعة لجلب الرزق ؟.. رسول الله أوصى بتلاوتها في 3 أوقات

رامي شعبان يكشف سبب رفضه التوقيع لـ الأهلي في 2005

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

امرأة تعثر على فوطة بالفيجتار وسط الدجاج المقلي.. شاهد رد فعل المطعم|صور

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

لانفصالها عن زوجها.. كيم كارداشيان تنهار في البكاء على الهواء مباشرة|فيديو

فيديو

كنز شقة الزمالك.. مشغولات ذهبية وتحف نادرة وقطع أثرية| إنفوجراف

فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

بـ تصميم غير تقليدي.. خطوبة شدوى عصام الحضري

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ