تعمير الوادي الجديد: الانتهاء من طريق "تنيدة - منفلوط" نهاية العام الحالي

قال المهندس ماهر إبراهيم حسوبة، مدير منطقة جهاز التعمير بالداخلة بمحافظة الوادى الجديد، إن محور تنيدة- منفلوط، بطول 300 كيلو متر طولى وبعرض 11 مترا، والذى يربط مركزى بلاط والداخلة بمحافظة أسيوط سيتم الانتهاء منه بنهاية العام الحالي وذلك ضمن خطة الدولة لتنفيذ المشروعات القومية للطرق، وذلك تحت إشراف ومتابعة اللواء مهندس أيمن عبد المنعم رئيس جهاز التعمير بالمحافظة.

وأضاف أن صفر الطريق يبدأ من عند مطار الداخلة على طريق الداخلة - العوينات وبطول 300 كيلو حتى كمين منفلوط على الطريق الغربى أسيوط – القاهرة، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف من عند مطار الداخلة وبطول 35 ك حتى الصينية فى بلاط وهى تقاطع طريق الداخلة - الخارجة مع طريق الداخلة – منفلوط.

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وأكد أنه جرى الانتهاء من رصف 85 كم من عند الصينية ببلاط حتى بعد نقب الداخلة ليصبح ما تم رصفه من ناحية الداخلة 120 كم ما عدا 4 كم فى منطقة النقب جارى أعمال الحفر والردم فيها وستنتهى قريبا، كما تم الانتهاء من أعمال رصف 100 كيلو من ناحية منفلوط ليصبح إجمالى ماتم رصفه حتى الآن 220 ك وفيما بينهما جارى أعمال الحفر والردم وتربة فى باقى الطريق.

وأفاد بأن محور تنيدة منفلوط يعتبر أحد أهم المشروعات القومية فى قطاع الطرق والذى يحظى بكل الاهتمام والدعم من اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير واللواء أيمن عبدالمنعم محمود رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد لإنهاء الطريق خلال النصف الثانى 2021م.

وتابع أنه يجرى العمل بصورة منتظمة فى كافة مواقع العمل وتحت إشراف مستمر من قيادات الجهاز بكل مستوياتهم ويتم التدخل الفورى لإنهاء أية معوقات قد تظهر وتحول دون انتظام العمل وذلك فى اطار تنفيذ خطة الحكومة لإنجاز البنية التحتية المحورية فى محافظة الوادى الجديد.

واشارإلى ان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد يتابع بصفة مستمرة لمراحل تنفيذ المشروع وتوجيهه المستمر بتوفير كافة وسائل الدعم لإنجاز المشروع فى موعده.