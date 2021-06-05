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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسبانيا والبرتغال يتقدمان بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. القصة كاملة

صدى البلد

تقدمت كل من إسبانيا والبرتغال بعرضهما المشترك لاستضافة بطولة كأس العالم عام 2030، وذلك بشكل رسمي.

وقدم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيث بالأمس رفقة رئيس الحكومة البُرتُغالية انطونيو كوستا في حضور  الملك فيليب السادس ورئيس البُرتُغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ملفا مُشتركًا لتنظيم كأس العالم 2030

وجاءت اتفاقية دعم الملف المشترك مُزينة بتوقيع رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز.

ونشر اتحادا إسبانيا والبرتغال، فيديو ترويجي للحملة، ظهر فيه لويس فيجو أسطورة المنتخب البرتغالي السابق، ديفيد فيا أسطورة المنتخب الإسباني السابق، ومدربا المنتخبين الحاليين، فرناندو سانتوس ولويس إنريكي على الترتيب.

وكتب الاتحاد الإسباني عبر منصاته على مواقع التواصل الإجتماعي:"إسبانيا والبرتغال. دولتان اتحدتا بطريقة واحدة لفهم كرة القدم.. اجتمعا معًا لتحقيق حلم مشترك: استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030.. نرفع الأيدي معا سنفعلها أيها الأصدقاء !!"

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أكدت رغبة المملكة العربية السعودية في التقدم بملف لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.

ومن المقرر أن تستضيف قطر بطولة كأس العالم 2022 للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط، على أن تستضيف كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا بطولة كأس العالم 2026.

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