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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمت 60 دارساً.. 100 % نسبة النجاح في دورة تويفل بجامعة العريش

امتحانات دورة تويفل
امتحانات دورة تويفل بمركز اللغات جامعة العريش

انتهت دورة الإعداد تويفل لل TOEFL  وكذا أعمال الامتحان والتصحيح وذلك من خلال مركز اللغات والترجمة بجامعة العريش،حيث بلغت نسبة النجاح 100%، وذلك  تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة.

٦٠ دارسا:
وأكد  الدكتور حاتم سلامة رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  أن الدورة ضمت 60 دارسا من مختلف قطاعات المجتمع ،وأن  إجمالي عدد الساعات التدريسية بالدورة هي 60 ساعة تدريسية مقسمة على ثلاث وحدات وهي الاستماع والقواعد والقراءة .
وقد شارك في التدريس الدكتور أشرف فتحي عبد الحميد، و الدكتور صقر عودة حسن بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب.
ومن جانبه أشار الدكتور أمجد الظريف عطا مدير المركز ورئيس قسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب على أنه جاري استخراج الشهادات اللازمة للدارسين خلال أيام، .
وتقدم فريق عمل المركز بخالص الشكر والتقدير  للدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة لدعمه المستمر لهم ماديا ومعنويا متعهدين ببذل المزيد من الجهد من أجل سيناء الغالية ومصرنا الحبيبة.

وأعرب الدكتور أحمد معوض عبد الهادي عضو مجلس إدارة المركز ووكيل كلية الاقتصاد المنزلي لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن أمله في عقد المزيد من الدورات لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج المركز.

تويفل النجاح العريش جامعه دورة

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