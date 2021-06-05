أخبار التكنولوجيا.. فيسبوك تعتزم طرح شروط جديدة تتعلق بالسياسيين.. 6 طرق تساعدك على ربح الأموال من تيك توك

نشر موقع صدى البلد ، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي..

جوجل تنافس آبل بميزة جديدة للخصوصية تمنع التطبيقات من تتبعك



تعتزم شركة Google جوجل الأمريكية طرح ميزة جديدة للخصوصية تمنع التطبيقات المختلفة من تتبع أنشطة المستخدمين، وذلك على غرار ميزة في نظام التشغيل iOS 14.5 من شركة آبل أطلقتها منذ أسابيع.

ذا جارديان: فيسبوك يخطط لإنهاء سياسة تعفي السياسيين من قواعد الإشراف على المحتوى



قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن منصة فيسبوك، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، تخطط لإنهاء سياسة تعفي السياسيين بشكل فعال من قواعد الإشراف على المحتوى.

طرق ربح الأموال من تيك توك



أصبح تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي تحقيقا للربح لمستخدميه، خاصة العام الماضي؛ مع كثرة استخدامه في التسلية أثناء أوقات الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19”.

بسبب "ميم" وإيموجي قلب مكسور.. إيلون ماسك يتسبب في انخفاض كبير لعملة بيتكوين



انخفض سعر عملة Bitcoin بيتكوين المشفرة انخفاضا ملحوظا وذلك بعدما قام رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك بالسخرية منها من خلال التغريد ب "ميم" ساخر وإيموجي للقلب المكسور في إشارة منه إلى انتهاء علاقته بالعملة المشفرة.

احذر.. متصفح "علي بابا" يراقب بيانات مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد



أثارت محركات البحث والتطبيقات الصينية من جديد شكوك المستخدمين بمراقبتها الهواتف وبيانات المستخدمين، حيث كشفت تقارير منذ أيام أن متصفح الإنترنت الشهير UC Browser المملوك لشركة علي بابا الصينية يقوم بمراقبة بيانات المستخدمين الشخصية في تهديد خطير وانتهاك لخصوصيتهم.

بخطوات بسيطة.. كيفية تفعيل إخفاء اللايك على إنستجرام



تعد فكرة حساب "اللايك" لحسابات المستخدمين علي موقع إنستجرام Instagram فكرة مرهقة للغاية قد تؤدي إلى الضغط النفسي، ومنذ أيام، أطلق إنستجرام خاصية إخفاء "اللايك" أو الإعجاب لمستخدميه فى محاولة للحفاظ على الصحة العقلية والنفسية للمستخدمين من مواقع التواصل الاجتماعي.