أهم الاخبار.. مواعيد مباريات اليوم.. هل يجري بيراميدز صفقات تبادلية مع الأهلي؟

نشر موقع صدى البلد الاخبار عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية ومن أبرز تلك الأحداث :

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

بعد أيام من وفاة زوجته المصابة بفيروس كورونا المستجد وحرق جثتها، أصاب الذعر رجل هندي عندما رأى زوجته تدخل عليه المنزل فجأة بعد أخذ عزائها.

ماذا يحدث عند قراءة القرآن على الممسوس من الجن ؟.. راقب 4 علامات

ماذا يحدث عند قراءة القرآن على الممسوس من الجن ؟، وهل الجن موجود ؟، وهل يمس الإنسان ويتلبس جسده؟، واستفهامات أخرى مخيفة تحير الكثيرون، بل إنها تعد بوابة الشيطان التي يتصيد منها أصحاب النفوس الضعيفة، الذين يلجأوا للمشعوذين، فلايزال عالم الجن والشيالطين من العوالم الخفية، التي تثير حيرة وخوف الكثيرون، وليس هناك أفضل من القرآن الكريم لإغلاق هذه البوابة، والتحصن من الجن والشياطين، الأمر الذي يثير التساؤل إذا كان القرآن هو العلاج فماذا يحدث عند قراءة القرآن على الممسوس من الجن ؟.. هل يتحمله؟.

نانسي عجرم لم تكن الأولى.. نجوم تجاوزوا أحزانهم بسرعة الصاروخ بعد فراق أقاربهم

حالة من التخبط تضرب الفنان عقب فقدانه لشخص قريب منه، سواء كان أحد أفراد العائلة أو صديق، بعدها تبدأ تقلبات الفنان ما بين الحزن على المفقود واستكمال ارتباطاته الفنية المتعاقد عليها.

هل يجري بيراميدز صفقات تبادلية مع الأهلي؟ .. هاني سعيد يجيب

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن موقف إدارة الفريق من اجراء صفقات تبادلية مع الأهلي.

جرائم تهز الشارع المصري.. تفاصيل العثور على جثة شخص بدون رأس وأخرى تتخلص من زوجها

جرائم بشعة وقعت خلال الأسبوع الماضي بمختلف المحافظات على رأسهم الجيزة الشرقية والمنيا التي كانت شاهدة على واقعة العثور علي جثة لشخص مجهول الهوية بدون رأس ملقاة بالطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي.

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

تزخر مصر بالعديد من الكوادر الناجحة في مجال الطب، والتي تعد فخرًا تباهي به الأمم، واليوم أثبت كادر طبي في مستشفى الدمرداش الجامعي أن جيش مصر الأبيض قادر على فعل المستحيل، وذلك بعد نجاح جراحة دقيقة ونادرة لفصل توأم ملتصق من دولة بروندي.

مواعيد مباريات اليوم السبت 5 - 6 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 5-6-2021، مباريات عديدة سواء ودية أو رسمية، تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

فى ذكرى وفاة محمد نجم.. سر رفضه ظهور أي ممثله بلبس عاري على المسرح

يحل اليوم السبت ، ذكرى رحيل الفنان محمد نجم والذي قدم أعمال عديدة ؛ ورسم البسمة على وجوه الجماهير خلال سنوات عديدة.

عمروأديب: الدولة اللي رايحة تعمر غزة عمرها ما هتضر شعبها أو هتسيبه في الشارع

عقب الإعلامي عمرو أديب، علي المساعدات التي قدمتها مصر لغزة وتخصيصها نصف مليار دولار لإعادة إعمارها، قائلا:"لما تشوف مصر بتعمر في غزة لشعب أخر، هذه الإدارة باعتة ناس بتعمر لشعب أخر، هل ممكن تدمر شعبها أو تسيبه أو تضره".

مفاجأة.. محمد رمضان كان يتوقع سقوط القضية بعد وفاة أشرف أبو اليسر

انتقد الدكتور حازم الطحاوي رئيس الشركة المسئولة عن تعويضات ورثة الطيار أشرف أبو اليسر فى قضيةمحمد رمضان، الفنان بعد نشره مقطع فيديو يؤكد فيه أن أحد البنوك حجز على أمواله، قائلا: "كفاية تقليد للآخرين والدولة بريئة من الحجز على أموالك".

سيد رجب : استحضرت شخصيات كبار النجوم بمسلسل موسى.. وأنا زملكاوي جدا.. فيديو

قال الفنان الكبير سيد رجب، أن شخصية وهبة بمسلسل موسى شخصية نمطية، وأردت أن أضيف لها أبعادا مختلفة.

عمرها 124عامًا.. لقاح كورونا يكشف عن أكبر عجوز معمرة على كوكب الأرض|صور

كشف تطعيم المسنين في الهند ضد فيروس كورونا المستجد عن أكبر عجوز معمرة على كوكب الأرض، والتي كانت قد حضرت لتلقي اللقاح.

احذر.. متصفح "علي بابا" يراقب بيانات مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد

أثارت محركات البحث والتطبيقات الصينية من جديد شكوك المستخدمين بمراقبتها الهواتف وبيانات المستخدمين، حيث كشفت تقارير منذ أيام أن متصفح الإنترنت الشهير UC Browser المملوك لشركة علي بابا الصينية يقوم بمراقبة بيانات المستخدمين الشخصية في تهديد خطير وانتهاك لخصوصيتهم.