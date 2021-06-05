قصة نجم .. أرقام قياسة باسم نجم التنس رفائيل نادال في عيد ميلاده الـ35

احتفل الإسباني رافائيل نادال أمس بعيد ميلاده الـ35 في مقر إقامة بطولة رولان جاروس للتنس بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقام لاعب التنس الإسباني، رافائيل نادال، بوضع جائزته الـ 12 التي حصدها في بطولة برشلونة، والعاشرة في بطولة روما للأساتذة ذات الألف نقطة، في متحفه الخاص بأكاديمية "رافائيل نادال باي موبيستار ماناكور".

وقال نادال في شريط مصور: "إنني هنا في المتحف، حيث أضع جائزتين مهمتين للغاية لي، وتعنيان الكثير".

وأوضح نادال أن جائزة بطولة برشلونة “متاحة هنا في المتحف في الأكاديمية، لمن يرغب في المجئ لرؤيتها”.

وفيما يلي نعرض أرقاما قياسية بأسم رفايل نادال حسب “سبورت360”

– أكبر لاعب ينهي الموسم كمصنف أول على العالم (33 عاما و نصف)

– أول لاعب و آخر لاعب ينهي موسم كمصنف أول في هذا العقد (2010 – 2019).

– أول لاعب يتصدر التصنيف في 3 عقود مختلفة .

– أول لاعب في التاريخ يحقق 5 ألقاب جراند سلام بعد بلوغ 30 عاما.

. – اللاعب الوحيد الذي وصل لثلاث نهائيات جراند هذا الموسم .

– هو اللاعب الوحيد الذي وصل للمربع الذهبي في جميع بطولات الجراند الأربعة .

– اللاعب الوحيد الذي وصل لنصف النهائي أو أكثر في جميع البطولات التي شارك فيها باستثناء بطولة أكابولكو و الجولة الختامية بواقع (12-2).