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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء الدورات التدريبية لـ 126 متدربا من المحليات بسقارة

اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم السبت، 4 دورات تدريبية هي تنمية مهارات المديرين والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومكاتب "مشروعك"، ودورة اساسيات التحول الرقمي (مدخل للتحول الرقمي وإدارة مراكز البيانات وصيانة الحاسبات والشبكات)، ودورة فن البروتوكلات والاتيكيت والمراسم للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة، بالاضافة الي دورة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق الحكومي وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والإعلام ومراكز التدريب ويستفيد منها 124 متدربا من جميع المحافظات.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي بضرورة استثمار الطاقات البشرية وتنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالمحليات .


وأشار اللواء محمود شعراوي الي اهتمام الوزارة الكبير بمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين في المحافظات للارتقاء بمستوي تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة وأن الدورات التي ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة تستهدف مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية في المحليات، مشدداً علي الاستمرار في تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا خلال الدورات التي ينفذها المركز .


وكان  مركز التنمية المحلية بسقارة قد احتفل الخميس الماضى ، بإنتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية هي رفع كفاءة المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين، ودورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال التحول إلى اللامركزية، ودورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيرى الوحدات القروية في مجال منظومة المشاركة المجتمعية وجلسات التشاور مع المواطنين والمساءلة المجتمعية، إضافة إلى دورة إدارة الجودة الشاملة وتحسين بيئة العمل للعاملين على ملفات مسابقة التميز الحكومى واستفاد من هذه الدورات 126 متدربًا من جميع المحافظات.

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