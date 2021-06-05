رامي شعبان يكشف سبب رفضه التوقيع لـ الأهلي في 2005

أكد رامي شعبان حارس آرسنال الأسبق، أن عدلي القيعي مدير لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي أراد الحصول على خدماته عام 2005.

وأضاف حارس منتخب السويد صاحب الأصول المصرية تصريحاته عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"الأهلي تحدث معي عن طريق عدلي القيعي، كما أن الزمالك تحدث معي أيضًا".

وعن أسباب رفضه عرضي الأهلي والزمالك، قال :"رفضت الأهلي والزمالك بسبب عامل السن، وأيضًا بسبب أسرتي".

وواصل :"بدايتي كانت مع نادي الزمالك ولعبت وأنا في سن 19 عامًا، الزمالك وقتها كان يضم إثنين حراس مرمى على أعلى مستوى وهما نادر السيد وحسين السيد".