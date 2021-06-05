أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت.. كارتيرون يحرج فرجاني ساسي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي:
مواعيد مباريات اليوم السبت 5 - 6 - 2021 والقنوات الناقلة
تقام اليوم السبت 5-6-2021، مباريات عديدة سواء ودية أو رسمية
إسبانيا والبرتغال يتقدمان بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.. القصة كاملة
تقدمت كل من إسبانيا والبرتغال بعرضهما المشترك لاستضافة بطولة كأس العالم عام 2030، وذلك بشكل رسمي.
وكيله: كارتيرون رأيه أن الزمالك لن يقف على ساسي أو غيره
كشف حازم فتوح وكيل باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك موقف الفرنسي بشأن تجديد فرجاني ساسي للتجديد للقلعة البيضاء.
أحمد عبد القادر نجم سموحة: ضمان المشاركة شرط عودتي إلي الأهلي
كشف أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي المُعار لسموحة أن عودته للقلعة الحمراء مشروطة بالمشاركة الأساسية.
هل يجري بيراميدز صفقات تبادلية مع الأهلي؟ .. هاني سعيد يجيب
كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن موقف إدارة الفريق من اجراء صفقات تبادلية مع الأهلي.