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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 6 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1194 مبايعة بقيمة 3.04 مليار درهم منها 164 مبايعة للأراضي بقيمة 819.02 مليون درهم و 1030 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.22 مليار درهم.

 

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المزهر الثانية تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

 

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 365 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 155 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم.

 

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 69 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 65 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

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وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 128 مبايعة بقيمة 329 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 113 مبايعة بقيمة 179 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 106 مبايعة بقيمة 140 مليون درهم.

 

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.61 مليار درهم منها 80 رهنا لأراض بقيمة 1.32 مليار درهم و292 رهنا لفلل وشقق بقيمة 1.29 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الممزر بقيمة 750 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 320 مليون درهم.

 

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 57 هبة بقيمة 368.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم هرير الثانية بقيمة 150 مليون درهم وأخرى في منطقة الخوانيج الأولى بقيمة 52 مليون درهم.

اقتصاد الامارات يورو وزير الصناعه عقارات دبي التصرفات العقارية الأراضي والأملاك

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