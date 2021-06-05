في شهر الإنجازات.. شاهد إطلالة جديدة ومتميزة لبرنامج "صباح البلد"

قدم مذيعو برنامج " صباح البلد "، والمذاع على فضائية صدى البلد أولى حلقات البرنامج من الإنطلاقة الجديدة بالبرنامج ، والتي تتميز باختلاف وتنوع فقراتها بشكل إحترافي .

وتناول إعلامو " صباح البلد " رشا مجدي ، لميس سلامة ، محمد جاد ، فرح سعيد الحديث عن أهم أحداث شهر يونيو والذي حدثت فيه ثورة الثلاثين من يونيو ، إلى جانب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر ، وتحقيق الكثير من الإنجازات العظيمة على مدار سبع سنوات .

7 سنوات من الإنجازات الدولية والإقليمية.. تشهد مصر ذكرى مرور ٧ سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وبداية تاريخ جديد في عهده لمصرنا الحبيبة، ففي يوم ٨ يونيو ٢٠١٤ أقسم الرئيس السيسي اليمين الدستورية، ليعبر بالبلاد إلى بر الأمان ويحقق نجاحات وإنجازات عديدة في جميع المجالات، بالنجاحات التي قامت بها مصر لم تكن على المستوى الداخلي فقط، بل كانت على المستوى الخارجي أيضا، حيث كان هناك نوع من التوازن في العلاقات مع مختلف دول العالم مع الحفاظ على المصالح الوطنية.