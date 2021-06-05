عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في شهر الإنجازات.. شاهد إطلالة جديدة ومتميزة لبرنامج "صباح البلد"

برنامج صباح البلد
برنامج " صباح البلد "

قدم مذيعو برنامج " صباح البلد "، والمذاع على فضائية صدى البلد أولى حلقات البرنامج من الإنطلاقة الجديدة بالبرنامج ، والتي تتميز باختلاف وتنوع فقراتها بشكل إحترافي .

وتناول إعلامو " صباح البلد " رشا مجدي ، لميس سلامة ، محمد جاد ، فرح سعيد الحديث عن أهم أحداث شهر يونيو والذي حدثت فيه ثورة الثلاثين من يونيو ، إلى جانب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر ، وتحقيق الكثير من الإنجازات العظيمة على مدار سبع سنوات .

7 سنوات من الإنجازات الدولية والإقليمية.. تشهد مصر ذكرى مرور ٧ سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وبداية تاريخ جديد في عهده لمصرنا الحبيبة، ففي يوم ٨ يونيو ٢٠١٤ أقسم الرئيس السيسي اليمين الدستورية، ليعبر بالبلاد إلى بر الأمان ويحقق نجاحات وإنجازات عديدة في جميع المجالات، بالنجاحات التي قامت بها مصر لم تكن على المستوى الداخلي فقط، بل كانت على المستوى الخارجي أيضا، حيث كان هناك نوع من التوازن في العلاقات مع مختلف دول العالم مع الحفاظ على المصالح الوطنية.

صباح البلد اخبار التوك شو صدى البلد برنامج صباح البلد الرئيس السيسي ثورة يونيو

ترشيحاتنا

رامي شعبان يكشف سبب رفضه التوقيع لـ الأهلي في 2005

اليوم ..انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. ونشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت.. كارتيرون يحرج فرجاني ساسي

قصة نجم .. أرقام قياسة باسم نجم التنس رفائيل نادال في عيد ميلاده الـ35

وزير التعليم يعلن جدول امتحانات الثانوية العامة وكافة تفاصيلها النهائية.. اليوم

شوفت الموت بعنيا .. القصة الكاملة للشاب المصري المتعدى عليه في ليبيا.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

في ذكرى رحيل محمد نجم.. كيف تسبب أحمد آدم في وفاته

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

الموضوع ضايقني..دنيا عبد العزيز تعلق على أزمة ياسمين عبد العزيز وعمرو ياسين

قرارات جديدة للمسافرين من مصر إلى المملكة المتحدة

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

متى تقرأ سورة الواقعة لجلب الرزق ؟.. رسول الله أوصى بتلاوتها في 3 أوقات

رامي شعبان يكشف سبب رفضه التوقيع لـ الأهلي في 2005

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

امرأة تعثر على فوطة بالفيجتار وسط الدجاج المقلي.. شاهد رد فعل المطعم|صور

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

لانفصالها عن زوجها.. كيم كارداشيان تنهار في البكاء على الهواء مباشرة|فيديو

فيديو

كنز شقة الزمالك.. مشغولات ذهبية وتحف نادرة وقطع أثرية| إنفوجراف

فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

بـ تصميم غير تقليدي.. خطوبة شدوى عصام الحضري

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ