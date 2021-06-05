قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا بالهند

أعلنت الهند، اليوم السبت، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، سجلت وزارة الصحة في الهند، 120529 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما رصدت 3380 حالة وفاة بالوباء.

وبذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند، أكثر من 28 مليون إصابة، أما الوفيات فوصلت إلى 344082 حالة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، ذكرت في وقت سابق، أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا، التي تم اكتشافها في الهند، انتشرت في أكثر من 62 دولة على الأقل، مع تفشي الوباء في آسيا وإفريقيا.

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز" البريطانية، ذكرت لجنة علماء في الحكومة الهندية، أن سلالة فيروس كورونا، شديدة العدوى وقد يتأثر بها من سبق له الإصابة بالمرض أو من لم يتلق جرعة التلقيح كاملة.

