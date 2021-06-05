أستاذ هندسة طرق يكشف عن وسيلة نقل حديثة تربط مدينة نصر بالعاصمة الجديدة |شاهد

قال الدكتور حسن المهدي أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، على خلفية إنجازات الدولة في مشروعات الطرق على مدار 7 سنوات ماضية، إن الإنجازات التي تمت على أرض الواقع أقرب للإعجاز، معقبا: "لم نكن نحلم بنصف تلك الإنجازات".

وأضاف الدكتور حسن المهدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدولة كانت مدركة تماما أن ملف النقل من الملفات الداعمة للتنمية المستدامة، إلى جانب كونه قطاعا خدميا يمس حياة المواطنين بشكل يومي.

وأشار أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس إلى أن المشروعات أمدت شبكة الطرق بالجمهورية بـ 7000 كيلو متر من الطرق السريعة، مما أدي لربط مفاصل الدولة ببعضها، وتقليل ظاهرة البطالة، مع توفير فرص الاستثمارات بسهولة للمناطق الجديدة.

وأكد الدكتور حسن المهدي أن الانتعاش الاقتصادي لم يكن يتم سوى بشبكة طرق قوية، لحل المشكلات الجذرية التي كانت تحدث على مدار الساعة.

وأوضح أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس أن مشروعات النقل ساهمت في تطوير شبكة الطرق الداخلية، والمعتمدة على شبكات الطرق الجديدة وامتداد مترو الأنفاق، مشيرا إلى أن وسيلة النقل الحديثة “المونوريل“ سيربط مدينة نصر بالعاصمة الجديدة، ويحتوي على 21 محطة، وهو وسيلة نقل علوية، معقبا: ”مش بيمشي على الأرض”.