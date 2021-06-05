تحذير شديد اللهجة من الطيران المدني العماني

أصدرت هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان، تحذيرا شديد اللهجة للصيادين ومرتادي البحر اليوم السبت في حسابها على التويتر.

وقالت الهيئة في بيان، “استمرار هيجان بحر العرب ليصل أقصى ارتفاع له بين (3.0-3.5) متر وتوقعات بارتفاع موج البحر على سواحل مسندم وبحر عمان الى متوسط الموج ليصل اقصى ارتفاع لهما بين (2.0-2.5) متر ابتداء من الغد الأحد وحتى الثلاثاء لذى يرجى الانتباه وأخذ الحيطة والحذر لمرتادي البحر والصيادين”.

وفي سياق متصل، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية العمانية اليوم السبت 5 يونيو 2021 أن حالة الطقس صحو إلى غائم جزئياً على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع على المرتفعات الجبلية، وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة .

وتوقعت الأرصاد العمانية تشكل السحب على جبال الحجر قد تؤدي إلى هطول أمطار متفرقة خلال فترة ما بعد الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب في آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من سواحل بحر العرب وبحر عمان، وفرص لتصاعد الغبار بفعل الرياح النشطة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.

وأشارت إلي احتمالية هبوب الرياح على المناطق الساحلية لبحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة خلال النهار تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب بقية محافظات السلطنة رياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة وتكون نشطة على سواحل بحر العرب والمناطق الصحراوية.

بينما حالة البحر تكون هائج الموج على بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له ثلاثة أمتار، وهادي إلى متوسط الموج على سواحل بقية سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له متراً ونصف المتر.

كما حذرت من انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب وعند تصاعد الأتربة والغبار.

وعن الرؤية الأفقية قالت انها جيدة بشكل عام وتنخفض أثناء تشكل الضباب وعند تصاعد الأتربة والغبار.