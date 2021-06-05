أبرزهم روميرو.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل 8 لاعبين

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رحيل 8 لاعبين عن صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال نادي مانشستر يونايتد، في بيان عبر موقعه الرسمي، "قرر النادي رحيل 8 لاعبين، من بينهم سيرجيو روميرو، وجويل بيريرا، حارسا الفريق الأول".

وأضاف بيان مانشستر يونايتد "كما قرر النادي رحيل 6 لاعبين من الأكاديمية، وهم جاكوب كارني ومارك هليم وأرناو بويجمال وإيستين هيوز وماكس تايلو وأليو تراوري".

واختتم بيان مانشستر يونايتد "يناقش النادي أيضا العقود الجديدة، لكلا من، لي جرانت وخوان ماتي والحارس الشباب بول وولستون".

يذكر أن فريق مانشستر يونايتد خسر لقب الدوري الأوروبي مؤخرا، بعد الهزيمة أمام فياريال الإسباني بركلات الترجيح، في المباراة النهائية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1 - 1.