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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب السعودي يستضيف اليمن بتصفيات كأس العالم.. اليوم

منتخب السعودية
منتخب السعودية

يستضيف المنتخب السعودي نظيره منتخب اليمن، اليوم السبت، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب "مرسول بارك"، بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الرابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

 

واختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة اليمن، اليوم، بتدريبات مسائية، جرت أمس، واستمرت نحو ساعة على ملعب مرسول بارك في الرياض.


واستهل الجهاز الفني، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، الحصة بتدريبات الإحماء، ثم فرض على اللاعبين تدريب المربعات، واختتمها بمناورة تكتيكية، جرت على منتصف الملعب.


ويدخل المنتخب السعودي مباراة اليوم متصدرًا المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 برصيد 11 نقطة، فيما يحتل المنتخب اليمني المركز الخامس بخمس نقاط.
 

المنتخب السعودي كأس آسيا كأس العالم 2022 الكرة السعودية هيرفي رينارد

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