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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يتفقد عددا من المشروعات

رئيس الوزراء يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

زار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمتابعة عدد من الملفات في القناة على ارض الواقع .

ومن المقرر ان يتفقد مدبولي عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للوقف على معدلات التنفيذ .

وكان قد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس،  تضمن رصدا لمجهودات اللجنة خلال شهر مايو الماضي.
وأثنى رئيس الوزراء على الجهود التي تبذلها اللجنة الطبية على مدار الفترة الماضية، واهتمامها بالاستجابة للاستغاثات الطبية التي ترد إليها على الفور، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات الحرجة، فضلا عن توفير الأدوية.


وقال الدكتور حسام المصري، بحسب ما جاء في التقرير، إن اللجنة الطبية بمجلس الوزراء نجحت خلال شهر مايو الماضي في رصد والاستجابة لـ ٥٨٤ حالة بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين، كما تمكنت اللجنة  من استصدار ١٠٠ قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء.


وأضاف التقرير  أن اللجنة نجحت في إنهاء اجراءات ٢٧١ عملية جراحية، وإصدار ٢٠ قرارا خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وتم إنهاء الإجراءات الطبية الخاصة بـ٣٨ حالة من مرضى الأورام وعمليات "الجامانايف"، فضلا عن تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ ٢٦ حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.


وتابع الدكتور حسام المصري، خلال التقرير، : تم توفير الأدوية المطلوبة لإجمالي ٨٧ استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، كما تم رصد ١١ منشورا كاذبا على صفحات التواصل الاجتماعي ، وتم التعامل معها قانونيا.

رئيس الوزراء المنطقة الاقتصادية قناة السويس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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