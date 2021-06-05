دليل على الالتفاف الشعبي والدعم.. خبير يعلق على تفقد الرئيس السيسي المستمر للمشروعات القومية

قال عبدالله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق، إن تواجد الرئيس السيسي باستمرار وسط العاملين في كافة المشروعات القومية يدل على مدى التفاف الشعب المصري حول القيادة السياسية ودعمهم المستمر للرئيس السيسي.



وأضاف “أبو خضرة” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن تواجد الرئيس وسط أبنائه يعمل على رفع الروح المعنوية لديهم، وأيضا يؤكد على أن القيادة السياسية تقف بنفسها على كافة العقبات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها.



وأوضح أستاذ هندسة الطرق: أن تطوير الطريق الدائري يعد أمر صعب للغاية، منوها إلى أن إنشاء طرق جديدة أسهل بكثير من إعادة تطوير وتحسين الطريق الدائري.



وأردف أن هناك تناغم كبير جدا بين كافة أجهزة الدولة من أجل إنهاء المشروعات القومية في الوقت المحدد، منوها إلى أنه سيتم عمل طريق سطحي جديد لخدمة الطريق الخاصة بعربات الإسعاف والشرطة وأيضا الاتوبيس الترددي الجديد.