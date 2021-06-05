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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بتطعيم العاملين بالقطاع السياحي داخل الأقصر وأسوان

لقاح كورونا
لقاح كورونا

طالب النائب الأقصرى بمجلس النواب، أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، بإعطاء أولوية لتطعيم العاملين بالقطاع السياحى داخل محافظتى الأقصر وأسوان؛ باعتبارهما من أهم المناطق والمحافظات السياحية والأثرية.

 

وتساءل "إدريس"، فى طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن أسباب تجاهلها لتطعيم العاملين داخل القطاع السياحى بمحافظتي الأقصر وأسوان خاصة أنهما تعتبران من أهم المحافظات السياحية والأثرية على مستوى الجمهورية وكان لهما دورهما الكبير فى دعم الاقتصاد المصرى وتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة للشباب المصرى على مستوى الجمهورية بصفة عامة وعلى مستوى جميع محافظات صعيد مصر بصفة خاصة.

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وأكد النائب أحمد إدريس أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي فى غاية لحماية هؤلاء العاملين والحفاظ علي صحتهم وسلامتهم نظرا لتعاملهم المباشر مع السائحين القادمين من مختلف الدول حول العالم اضافة الى ان التطعيم للعاملين بالقطاع السياحى يعد خطوة ضرورية ومهمة للغاية تزيد من القدرة التنافسية للسياحة المصرية ويزيد من فرص ومعدلات التدفق السياحي فتلقي اللقاح يعد من المزايا الإضافية لجذب السياحة الوافدة لكافة المقاصد السياحية والاثرية الى البلاد حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

الأقصر مجلس النواب السياحة القطاع السياحي

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