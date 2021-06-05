وزير الصحة الأفغاني يحذر من كارثة بسبب الوضع الوبائي في بلاده

قال وحيد مجروح القائم بأعمال وزير الصحة العامة في أفغانستان، إن البلاد ستواجه كارثة قريبًا إذا لم ينتبه الناس إلى البروتوكولات الصحية المتعلقة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأضاف مجروح - بحسب وكالة أنباء /بختار/ الأفغانية اليوم /السبت/ - أنه يجب ارتداء الكمامات الواقية ومراعاة التباعد الاجتماعي، مشيرا إلى أن إنشاء مراكز صحية وأسرة ليس هو الحل لمحاربة فيروس "كورونا"، موضحا أن الوزارة تحاول معالجة مشكلة نقص الأكسجين في كابول ومزار الشريف.

وحث القائم بأعمال وزير الصحة العامة في أفغانستان الناس مرة أخرى على ارتداء الكمامات الواقية وتجنب مغادرة المنازل دون داع.

