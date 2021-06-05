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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قرر سحب طلب الإحاطة.. برلماني: السيسي انتصر لطلاب الثانوية العامة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة  للقضايا ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزيري التعليم والاتصالات، للاطلاع على آخر استعدادات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي مثمناً التكليفات الواضحة من الرئيس السيسى بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة، لضمان أدائهم الامتحانات بكل سلاسة ويسر، وذلك من خلال إتاحة النظام الورقى بجانب الإلكترونى كبديلين متاحين معاً لأداء الامتحانات.


وقال "خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم إن الرئيس السيسى انتصر لطلاب الثانوية العامة واسرهم وأزال القلق والرعب من قلبوهم مؤكداً ان هذه التكليفات لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من طالبات وطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم خاصة بعد تخوفهم من حدوث مشكلات وازمات عند اجراء الامتحانات بالنظام الإلكترونى فقط.
 

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وقال المهندس عبد السلام خضراوى ان مثل هذا التدخل من الرئيس السيسى ليس بغريب عن سياساته الحكيمة فقد عودنا دائما على التدخل والاستجابة لاى مطالب من المصريين خاصة ان اجراء امتحانات الثانوية العامة بالنظام الورقى كان مطلباً من جميع الطالبات والطلاب واسرهم مؤكداً انه كان قد توجه بطلب احاطة للحكومة لاجراء امتحانات الثانوية العامة بالنظام الورقى ولكن الرئيس السيسى حقق هذا المطلب وسوف اسحب طلب الإحاطة الذى تقدمت به استجابة الرئيس السيسى لاقتراحى.

الثانوية العامة مجلس النواب الرئيس السيسي طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة

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