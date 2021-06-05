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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

والله العظيم لأسميها مصر.. رسالة من فلسطيني أبكت الجميع

صدى البلد

بعفوية بالغة وعاطفة صادقة وعيون تملؤها الدموع، عبر فلسطيني يقيم بالقاهرة عن شعوره الصادق تجاه مصر الذي قال عنها السند والظهر والداعم الأكبر ذاك الشعور الذي يختزله  بقلبه المكلوم على أوضاع شعبه جراء القصف الاسرائيلي الذي شنته قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الأيام الماضية بأحياء القدس والشيخ جراح وغزة .

يقول الرجل الذي لم يتجاوز العقد الرابع من عمره ويعيش بمفرده في القاهرة: البلد والناس وكل شيء احتوانا كـ الأم التي تحتضن أبنائها خوفاً من ضياعهم، وجدنا المشاعر التي لمسناها من الشعب المصري تجاهنا تجسد عمق العلاقات بين الشعبين تجسد معنى الأخوة الحقيقية ومعنى الوطن المفقود.

لم يستطع الرجل الذي اكتست  ملامحه بالحزن والأسي  وتعبيرات الفقد أن يتمالك نفسه من البكاء قائلاً بحرقة وبعمق: " والله العظيم لو رزقني الله بطفلة في المستقبل لاسميها "مصر".. تقديرا لدور مصر العظيم في رعاية الأشقاء الفلسطينين والوقوف بجانبهم- بحسب قوله.

وتقدم المواطن الفلسطيني برسالة شكر وعرفان إلى الشعب والحكومة المصرية لاستقبالهم الجرحى والمصابين ، مثنياً على الدور الكبير الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا:  " ليس قائد للمصريين فقط بل أب حنون لكل الأشقاء العرب حامي الأمة العربية، ولا يعلو حديث فوق انسانيته". 

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