رياح وعواصف شديدة على مدن البحر الأحمر.. واستمرار إغلاق ميناء الغردقة البحري لليوم الثالث

تعرضت مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، لهبوب رياح وعواصف شديدة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها، لليوم الثالث على التوالي، فيما طالبت المحافظة المواطنين بتوخي الحذر، خاصة أثناء السفر على الطرق السريعة.

وتلقت المحافظة إشارة عاجلة من قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، باستمرار تعرض المحافظة لسوء الأحوال الجوية، حتى يوم غد، الأحد، حيث تصل سرعة الرياح إلى 80:60كم /س وارتفاع الموج 5:3 م.

واستمر إغلاق ميناء الغردقة البحري، لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي بلغت 30 عقدة شمالية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار، كما استمر إيقاف جميع الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة؛ حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء محمد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.