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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار تطعيم الأخوة الأقباط بالجرعة الثانية من لقاح كورونا بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إنه في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمتابعة عمل الفرق الطبية المتحركة بالعيادات المتنقلة المخصصة لتطعيم المواطنيين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، قامت الفرق المتحركة بالعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية، بتطعيم الأخوة الأقباط بالجرعة الثانية من لقاح كورونا، بجميع الكنائس بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، وتقديم الخدمة للمواطنين من الأخوة الأقباط وقياس العلامات الحيوية لهم بعد التطعيم، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، ورفع المناعة المجتمعية ضد هذا الفيروس.

 

وأكد "مسعود" أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة  قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

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وعلي جانب أخر فقد أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم  3429 لسنه2021 بوقف كلاً من"  ك. ع. أ" مديرة الإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة كفر صقر و" م. ع. ص" مشرف فني بالإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة كفر صقر عن العمل إحتياطياً لمدة ثلاثة أشهر لحين إنتهاء التحقيق معهما أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف بسبب الإهمال والتقصير في العمل.

 

أوضح محافظ الشرقية أنه لن يسمح بأي إهمال أو تراخي في العمل خلال الفترة الحالية , مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من العمل والجهد وحسن استقبال المواطنين وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

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