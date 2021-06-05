عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على أبرز ما سيتم إعلانه في مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم .. تفاصيل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

حالة من الترقب تسيطر حاليا على طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم انتظارا لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم، المقرر عقده في تمام الثانية من ظهر اليوم السبت، والذي سيتم إذاعته على التليفزيون المصري.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز ما سيعلنه وزير التربية والتعليم في مؤتمره الصحفي المرتقب ، لحسم الجدل المثار بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021.

حيث من المقرر خلال المؤتمر ، أن يتم عرض جدول امتحانات الثانوية العامة ، وشرح أسلوب أداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بالتفاصيل ، بحيث يطمئن الطلاب واولياء الأمور بعد توصيات الرئيس الأخيرة.

وسيعلن وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي ، آلية المزج بين النظامين الورقي والالكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2021 تنفيذا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل اجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة على الطلاب ومساعدتهم على إزالة حالة القلق المسيطرة عليهم من النظام الجديد لـ امتحانات الثانوية العامة.

حيث سيؤكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم إتاحة النظام الورقي، بجانب الالكتروني، أثناء اداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام،  بحيث لو حدثت أي مشكلة تقنية أثناء الامتحان الالكتروني لا يتأثر الطالب بها. 

وسيشدد وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر على أن المنظومة الرقمية لم يتم إلغاؤها من امتحانات الثانوية العامة ، بل إنها ستكون موجودة إلى جانب إتاحة أجزاء مطبوعة ورقيا.

وسيؤكد الوزير، أنه لا تراجع عن عقد امتحانات الثانوية العامة بالمنهجية الجديدة المعتمدة على أسلوب الفهم والاستيعاب ، وهي طريقة مختلفة تماما عن امتحانات الثانوية العامة المعتادة في السنوات الماضية ، مع الاشارة إلى أن جوهر التطوير هو التغيير في طبيعة الأسئلة بحيث تقيس فهم نواتج التعلم بدلا من الاكتفاء باسترجاع المعلومات

وسيكرر وزير التربية والتعليم تأكيده على أن الوزارة تسعى لتطوير منهجية الامتحان وليس تغيير أسلوب او وسيلة أداء الامتحان وبالتالي لا داعي للانشغال بفكرة الامتحان ورقي ام إلكتروني.

وسيعلن  أن أجهزة الدولة تأكدت قوة واستقرار وكفاءة البنية الأساسية الرقمية الممثلة في الشبكات في المدارس قبل عقد امتحانات الثانوية العامة ، وانه لا داعي نهائيا للقلق من فكرة احتمالية حدوث اي مشاكل تقنية في الامتحانات الالكترونية، وأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيكون إلكترونيا بدون تدخل أي عنصر بشري تحقيقا للعدالة

كما سيؤكد د.طارق شوقي، على عقد وزارة التربية والتعليم امتحان تجريبي في يونيو الجاري بإمتحانات كاملة بمدد زمنية مماثلة لمدد امتحانات الثانوية العامة الأساسية ليتأكد الطالب انه يسير على الطريق الصحيح ، وسيعلن وزير التربية والتعليم جدول مواعيد هذه الامتحانات التجريبية التي ستعد البروفة الثالثة لـ امتحانات الثانوية العامة الاساسية.

 

 

هل ستعتمد امتحانات الثانوية العامة الالكترونية على شبكة الانترنت العادية ؟

سيؤكد وزير التربية والتعليم أنه تم ربط اكثر من 2500 مدرسة بشبكات ألياف ضوئية وهي اكثر الوسائل امانا ، وهذه الشبكة لا تعتمد بأي شكل من الاشكال على شبكة الانترنت العادية ، بالتالي هي شبكة رقمية مغلقة مخصصة لأغراض التعليم بين المدارس و وزارة التربية والتعليم

وقد تم تصميم هذه الشبكات على نسق يحقق اعلى معايير الاستمرارية والكفاءة والسرعة ، لان الرئيس وجه باستخدام اعلى التقنيات واحدثها لضمان الاستمرارية والجودة

 

هل فكرة اتاحة البديل الورقي في امتحانات الثانوية العامة سببه عدم ثقة أجهزة الدولة في شبكات المدارس؟

 

سيتم التأكيد على أن أجهزة الدولة لاحظت أن الشبكات وضعها جيد جدا والمدارس جاهزة لعقد الامتحانات إلكترونيا في أي وقت ، ولكن لمزيد من الاطمئنان تقرر اتاحة المزج بين الحلول الورقية والرقمية في امتحانات الثانوية العامة وذلك فقط تقديرا لمخاوف الطلاب من هذه التجربة الجديدة عليهم ، حيث تهتم الدولة بإستقرار أداء امتحانات الثانوية العامة بحيث لا يتعرض اي طالب لأي مشكلة اثناء امتحانات الثانوية العامة التي تعقد بشكل مختلف هذا العام

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نحن في عام مميز جدا ، لان الدفعة الحالية من طلاب الثانوية العامة هي التي بدأت عملية تطوير أسلوب التقييم عليها منذ ان كان الطلاب في أولى ثانوي

 

إجراءات احترازية لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة ضد كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليكون أقل من 20 طالبا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، وذلك للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين وحماية الجميع من خطر انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن من أبرز إجراءات حماية لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 من انتشار فيروس كورونا:

 * التعقيم الكامل للجان.

* التباعد بين الطلاب. 

* الكشف الحراري على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات.

 

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب بحضور الامتحان التجريبي لتدريبهم على نظام الامتحان، ومعرفة الطالب للمكان الذى سيؤدى فيه الامتحان داخل اللجنة الفرعية.

وكان قد حرص السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على التفاعل مع استفسارات متابعيه عبر فيس بوك بشأن امتحانات الثانوية العامة.

وأكد راضي عبر صفحته الرسمية انه سيتم منح طلاب الثانوية العامة أحقية الاختيار بين آداء الامتحان إما إلكترونيا أو ورقيا وفقا لرغبة كل طالب .

وأوضح  أنه لن يتم إجبار الطالب على الإجابة مرتين على الامتحان بالطريقتين الإلكترونية و الورقية ، مشددا على أن  الطالب سيختار أحدهما فقط .

الثانوية العامة مؤتمر وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة 2021 وزير التربية والتعليم جدول النظام الورقي الالكتروني

ترشيحاتنا

أحمد عدلي: مباراة نهائي أفريقيا استمرت 5 ساعات وتعادل تدريب بدني لمدة 7 ساعات متواصلة

بسبب Marketplace.. فيسبوك تواجه قضية مكافحة احتكار جديدة

العم عبد الفتاح.. حكاية 50 عاما في صناعة منتجات الجريد بقنا.. فيديو وصور

1038 طالبا يؤدون الامتحانات العملية لـ دبلوم الصم وضعاف السمع

حقوق وتمكين.. المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي

تعرف على أبرز ما سيتم إعلانه في مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم .. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضرب شابًا وسب فتاة.. مفجرة واقعة مشاجرة أحمد سعد تكشف آخر المستجدات

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

مقتل مستشار قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني

أوجعه مرض والده.. طالب بالثانوية العامة بسوهاج يخترع علاجا للأذن الوسطى .. فيديو

بعد ظهور سلالات كورونا والفطر الأسود .. 10 أطعمة تدمر المناعة احذرها

بسبب فضيحة وجبة الإفطار.. مطالبات باستقالة رئيسة وزراء دولة أوروبية

شابة تتعرض لموقف محرج في حفل زفاف صديقتها بسبب أصدقاء العريس

الموضوع ضايقني..دنيا عبد العزيز تعلق على أزمة ياسمين عبد العزيز وعمرو ياسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

امرأة تعثر على فوطة بالفيجتار وسط الدجاج المقلي.. شاهد رد فعل المطعم|صور

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

لانفصالها عن زوجها.. كيم كارداشيان تنهار في البكاء على الهواء مباشرة|فيديو

فيديو

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

كنز شقة الزمالك.. مشغولات ذهبية وتحف نادرة وقطع أثرية| إنفوجراف

فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

بـ تصميم غير تقليدي.. خطوبة شدوى عصام الحضري

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ