تعرف على أبرز ما سيتم إعلانه في مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم .. تفاصيل

حالة من الترقب تسيطر حاليا على طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم انتظارا لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم، المقرر عقده في تمام الثانية من ظهر اليوم السبت، والذي سيتم إذاعته على التليفزيون المصري.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز ما سيعلنه وزير التربية والتعليم في مؤتمره الصحفي المرتقب ، لحسم الجدل المثار بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021.

حيث من المقرر خلال المؤتمر ، أن يتم عرض جدول امتحانات الثانوية العامة ، وشرح أسلوب أداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بالتفاصيل ، بحيث يطمئن الطلاب واولياء الأمور بعد توصيات الرئيس الأخيرة.

وسيعلن وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي ، آلية المزج بين النظامين الورقي والالكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2021 تنفيذا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل اجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة على الطلاب ومساعدتهم على إزالة حالة القلق المسيطرة عليهم من النظام الجديد لـ امتحانات الثانوية العامة.

حيث سيؤكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم إتاحة النظام الورقي، بجانب الالكتروني، أثناء اداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، بحيث لو حدثت أي مشكلة تقنية أثناء الامتحان الالكتروني لا يتأثر الطالب بها.

وسيشدد وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر على أن المنظومة الرقمية لم يتم إلغاؤها من امتحانات الثانوية العامة ، بل إنها ستكون موجودة إلى جانب إتاحة أجزاء مطبوعة ورقيا.

وسيؤكد الوزير، أنه لا تراجع عن عقد امتحانات الثانوية العامة بالمنهجية الجديدة المعتمدة على أسلوب الفهم والاستيعاب ، وهي طريقة مختلفة تماما عن امتحانات الثانوية العامة المعتادة في السنوات الماضية ، مع الاشارة إلى أن جوهر التطوير هو التغيير في طبيعة الأسئلة بحيث تقيس فهم نواتج التعلم بدلا من الاكتفاء باسترجاع المعلومات

وسيكرر وزير التربية والتعليم تأكيده على أن الوزارة تسعى لتطوير منهجية الامتحان وليس تغيير أسلوب او وسيلة أداء الامتحان وبالتالي لا داعي للانشغال بفكرة الامتحان ورقي ام إلكتروني.

وسيعلن أن أجهزة الدولة تأكدت قوة واستقرار وكفاءة البنية الأساسية الرقمية الممثلة في الشبكات في المدارس قبل عقد امتحانات الثانوية العامة ، وانه لا داعي نهائيا للقلق من فكرة احتمالية حدوث اي مشاكل تقنية في الامتحانات الالكترونية، وأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيكون إلكترونيا بدون تدخل أي عنصر بشري تحقيقا للعدالة

كما سيؤكد د.طارق شوقي، على عقد وزارة التربية والتعليم امتحان تجريبي في يونيو الجاري بإمتحانات كاملة بمدد زمنية مماثلة لمدد امتحانات الثانوية العامة الأساسية ليتأكد الطالب انه يسير على الطريق الصحيح ، وسيعلن وزير التربية والتعليم جدول مواعيد هذه الامتحانات التجريبية التي ستعد البروفة الثالثة لـ امتحانات الثانوية العامة الاساسية.

هل ستعتمد امتحانات الثانوية العامة الالكترونية على شبكة الانترنت العادية ؟

سيؤكد وزير التربية والتعليم أنه تم ربط اكثر من 2500 مدرسة بشبكات ألياف ضوئية وهي اكثر الوسائل امانا ، وهذه الشبكة لا تعتمد بأي شكل من الاشكال على شبكة الانترنت العادية ، بالتالي هي شبكة رقمية مغلقة مخصصة لأغراض التعليم بين المدارس و وزارة التربية والتعليم

وقد تم تصميم هذه الشبكات على نسق يحقق اعلى معايير الاستمرارية والكفاءة والسرعة ، لان الرئيس وجه باستخدام اعلى التقنيات واحدثها لضمان الاستمرارية والجودة

هل فكرة اتاحة البديل الورقي في امتحانات الثانوية العامة سببه عدم ثقة أجهزة الدولة في شبكات المدارس؟

سيتم التأكيد على أن أجهزة الدولة لاحظت أن الشبكات وضعها جيد جدا والمدارس جاهزة لعقد الامتحانات إلكترونيا في أي وقت ، ولكن لمزيد من الاطمئنان تقرر اتاحة المزج بين الحلول الورقية والرقمية في امتحانات الثانوية العامة وذلك فقط تقديرا لمخاوف الطلاب من هذه التجربة الجديدة عليهم ، حيث تهتم الدولة بإستقرار أداء امتحانات الثانوية العامة بحيث لا يتعرض اي طالب لأي مشكلة اثناء امتحانات الثانوية العامة التي تعقد بشكل مختلف هذا العام

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نحن في عام مميز جدا ، لان الدفعة الحالية من طلاب الثانوية العامة هي التي بدأت عملية تطوير أسلوب التقييم عليها منذ ان كان الطلاب في أولى ثانوي

إجراءات احترازية لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة ضد كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليكون أقل من 20 طالبا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، وذلك للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين وحماية الجميع من خطر انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن من أبرز إجراءات حماية لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 من انتشار فيروس كورونا:

* التعقيم الكامل للجان.

* التباعد بين الطلاب.

* الكشف الحراري على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب بحضور الامتحان التجريبي لتدريبهم على نظام الامتحان، ومعرفة الطالب للمكان الذى سيؤدى فيه الامتحان داخل اللجنة الفرعية.

وكان قد حرص السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على التفاعل مع استفسارات متابعيه عبر فيس بوك بشأن امتحانات الثانوية العامة.

وأكد راضي عبر صفحته الرسمية انه سيتم منح طلاب الثانوية العامة أحقية الاختيار بين آداء الامتحان إما إلكترونيا أو ورقيا وفقا لرغبة كل طالب .

وأوضح أنه لن يتم إجبار الطالب على الإجابة مرتين على الامتحان بالطريقتين الإلكترونية و الورقية ، مشددا على أن الطالب سيختار أحدهما فقط .