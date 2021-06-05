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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقوق وتمكين.. المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، والذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "المرأة في عهد الرئيس السيسي.. 7 سنوات من ذهب".

 

وقال التقرير إن الدولة حققت تقدما ملحوظا في مجال تمكين المرأة المصرية، ولا تزال الجهود تتواصل في إكساب المرأة حقوقها وتعزيز دورها الذى يساهم في تقدم وازدهار العملية التنموية للدولة، كما عملت الدولة المصرية على مدار السبع سنوات الماضية على مراجعة جميع التشريعات والقوانين التى تسهم فى تعزيز حقوق الإنسان فى حياة كريمة وإعادة إعلاء كرامته بوجه عام وبوجه خاص على المرأة، والسعي للقضاء على جميع الانتهاكات التى كانت تمس بتلك الحقوق وترسيخ مبدأ المساواة.

 

وأضاف: “فتقلدت المرأة المصرية منصب محافظ، علاوة على تولي 5 شابات مصريات منصب نائب محافظ، فبعد ما كان من الصعب وصول المرأة لمناصب قيادية، تمكنت المرأة المصرية من إثبات قدرتها حتى أصبحت القاضيات فى مصر أكثر من 66 قاضية فى المحاكم الابتدائية”.

 

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وتابع: “وحصلت المرأة على 165 مقعداً فى البرلمان بواقع 29% وذلك للمرة الأولى، إضافة إلى تمثيلها مجلس الشيوخ بواقع 20 سيدة، ولأول مرة تتولى سيدة قيادة المجلس”.

 

وأكد التقرير أن الدولة نفذت عدة برامج ومشروعات بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وترجم ذلك بشكل رئيسي فى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث تعمل الدولة من خلال قطاعتها المتخصصة على بحث آليات دعم المرأة وتحسين دخلها بقرى الريف.

عهد الرئيس السيسي حقوق تمكين الرئيس السيسي المرأة المصرية

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