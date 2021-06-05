جاريث بيل يدرس اعتزال كرة القدم القدم عقب انتهاء يورو 2020

أكد تقرير صحفي، أن النجم الويلزي جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، يدرس فكرة اعتزال كرة القدم، عقب انتهاء بطولة يورو 2020.

وذكرت صحيفة “ ماركا” الإسبانية، أن جاريث بيل يفكر جديا في اعتزال كرة القدم، عقب انتهاء بطولة يورو 2020، رغم تبقى موسم في عقده مع ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد لن تقف عائقا أمام اعتزال بيل لكرة القدم، حيث سيوفر على النادي 22 مليون يوور.

ويستعد جاريث بيل، حاليا، رفقة منتخب ويلز لخوض بطولة يورو 2020، المقرر انطلاقها يوم 11 يونيو الجاري.

مجموعات بطولة يوور 2020:

المجموعة الأولى : تركيا - إيطاليا - ويلز - سويسرا

المجموعة الثانية : الدنمارك - فنلندا - بلجيكا - روسيا

المجموعة الثالثة : هولندا - أوكرانيا - النمسا - مقدونيا الشمالية

المجموعة الرابعة : إنجلترا - كرواتيا - إسكتلندا - التشيك

المجموعة الخامسة : إسبانيا - السويد - بولندا - سلوفاكيا

المجموعة السادسة : المجر - البرتغال - فرنسا - ألمانيا