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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شركة "مصر سينا " ترسل معدات هندسية لقطاع غزة للمشاركة في عملية الإعمار

مصر ترسل معدات هندسية
مصر ترسل معدات هندسية إلى قطاع غزة

أرسلت شركة مصر سيناء، اليوم معدات وأطقم هندسية  وفنية لقطاع غزة للمساعدة في إزالة أثار الأنقاض، والبدء في العمل في إعادة إعمار غزة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال المهندس إبراهيم العرجاني “شيخ قبيلة الترابين" رئيس مجلس إدارة شركة مصر سيناء_ وهى شركة مساهمة تضم أكبر تكتل من أبناء سيناء_ وهي تضم ٣٦ مؤسسا رئيسيا من قبائل سيناء: إن المعدات توجهت لقطاع غزة عبر منفذ رفح البري للمساهمة في إزالة الأنقاض والدمار الذي خلفه الاعتداء الإسرائيلي الذي استمر 11 يوما على القطاع، وتهيئة المجال لبدء عملية الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع، عقب مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى قرر فيها تخصيص 500 مليون دولار، للمساهمة في عمليات إعادة إعمار قطاع غزة من خلال الشركات المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أرسل وفدا أمنيا رفيع المستوى لإسرائيل والمناطق الفلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، فضلا عن وصول اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة، الاثنين الماضي، إلى قطاع غزة للقاء قادة الفصائل الفلسطينية وبحث الهدنة ووقف النار وإعادة الإعمار بالقطاع، كما زار المناطق التي ستبدأ مصر في إعادة إعمارها.

وقبل ذلك كانت مصر قد أرسلت قوافل من المساعدات الغذائية والإنسانية والمواد البترولية والأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع، وعرضها إنشاء مدينة سكنية في القطاع باسم مدينة مصر السكنية.

شركة مصر سيناء قطاع غزة منفذ رفح البري الرئيس عبد الفتاح السيسي الفصائل الفلسطينية مدينة مصر السكنية

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