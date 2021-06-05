102 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا.. اليوم

بدأ اليوم "السبت" 102 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا والتي تستمر حتى الخميس المقبل داخل 546 لجنة عامة حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

وأعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا عن تجهيز اللجان لاستقبال 102 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى طلاب المنازل، داخل 9 إدارات تعليمية من العدوة شمالا حتى ديرمواس جنوبا.

وقال محمد الرشيدي وكيل وزارة التعليم ان الامتحانات تجري على مدار 6 أيام بواقع مادة كل يوم، بهدف الحفاظ على الصحة العام للطلاب والمراقبين والأجهزة المعاونة، حيث يؤدي الطلاب اليوم السبت امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والأحد مادة الهندسة، والاثنين اللغة الإنجليزية ، والثلاثاء جبر وإحصاء، والأربعاء دراسات اجتماعية، الخميس علوم.

واوضح «الرشيدي» انه تم الانتهاء من تنظيف وتعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحانات، ودورات المياه، مع التنبيه المشدد على الطلاب، وجميع العاملين باللجان سواء معلمين، أو إداريين، أو عمال، بضرورة ارتداء أدوات الوقاية الشخصية، وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً إلى اللجان.

وشكل «الرشيدي» غرفة عمليات بالإدارات التعليمية، لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، والتواصل المباشر.