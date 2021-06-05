عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الهجرة تستعرض إنجازات الدولة مع المصريين بالخارج في سبع سنوات

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حوار مفتوح  مع عدد من المصريين بالخارج، عبر تطبيق "clubhouse"، حضره نحو ٢٠٠ من المصريين بالخارج، استعرضت خلاله إنجازات الدولة في السبع سنوات الماضية وجهود وزارة الهجرة في عدد من الملفات التي تأتي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بربط مواطنينا بالخارج بوطنهم الأم ودمجهم في خطط التنمية، ودور وزارة الهجرة في تلبية احتياجات المصريين بالخارج.


 
وقالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، خلال الحوار الذي أداره محمد خيرت مؤسس موقع egyptian streets، والإعلامية شيرين عويس: "إننا حريصون على الاستفادة من جميع وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق الكفاية الاتصالية مع المصريين بالخارج، لذلك أحرص على المشاركة في ندوات حوارية عبر جميع المنصات المختلفة للتواصل  المباشر مع مواطنينا في مختلف دول العالم".
 

الهجرة: 40 دورة لشباب الفيوم وبني سويف ضمن «مراكب النجاة»

الهجرة: عرض قانون رعاية المصريين بالخارج على مجلس النواب الشهر الجارى


وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة جاءت لتلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بهذه الشريحة المهمة من المصريين، وإيمانا بدورهم الوطني الثابت على الدوام في مختلف المواقف التي يحتاج فيها الوطن لدعم أبنائه بالخارج، هذا بجانب مد جسور التواصل والثقة مع العلماء والخبراء المصريين بالخارج، والاستفادة من خبراتهم في خطط التنمية الوطنية ودمجهم في المشروعات القومية.

 

جاء ذلك ردا على طلب عدد من المواطنين طرح شهادات استثمار أو أوعية ادخارية تتيح للمصريين بالخارج المشاركة في المشروعات الكبرى، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين وغيرها من المشروعات الضخمة مع  طلب ربط المشاركة بعائد استثماري.

 

وأوضحت وزيرة الهجرة أن تكرار طلب المصريين بالخارج طرح فرص استثمارية بالمشروعات القومية هو شهادة نجاح للاقتصاد المصري ورسالة ثقة وتقدير في الإنجازات التي تحققها القيادة السياسية بمعدلات تنمية غير مسبوقة.

 

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أنها استعرضت أيضا خلال الحوار جهود عمل الوزارة في عدد من الملفا،ت وسلطت الضوء على المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، التي تستهدف الحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز روح الانتماء في نفوس أبنائنا بالخارج، داعية المشاركين في الندوة إلى المشاركة بالمبادرة من خلال معسكر «اتكلم عربي»، واستمعت لتقييم من أحد المشاركين عن أهمية التطبيق الخاص بالمبادرة، والذي أطلقته الوزارة مؤخرا، وكون زوجته تستخدمه حاليًا لتعلم اللغة العربية.


 
وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أهداف مركز الوزارة لحوار شباب الدارسين بالخارج MEDCE، حيث تلقت عددا من المقترحات لتطوير منصته بشكل تفاعلي يتيح التواصل المستمر بين الدارسين المصريين في كل الجامعات بالخارج.

 

وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة جهود تطوير الجامعات المصرية ونشر كل ما يتعلق بمبادرة وزارة التعليم العالي "اتعلم في مصر"، معبرة عن فخرها بما لمسته من توجه لدى الأسر المصرية بالخارج لإيفاد أبنائهم لاستكمال التعليم الجامعي بالوطن الأم؛ لربطهم بجذورهم، خاصة مع توافر أحدث التخصصات العلمية في الجامعات الأهلية والدولية الجديدة.


 
وحول سؤال المشاركين عن فرص الاستثمار في مصر خلال المرحلة الحالية، قالت السفيرة نبيلة مكرم إن هناك تعاونا بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للاستثمار من خلال وحدة خدمات المصريين بالخارج، التي تُعنى بتقديم تسهيلات وإجراءات أيسر لمن يرغب من المصريين بالخارج في الاستثمار بمصر خلال تلك الفترة، إضافة لاستيعاب الكفاءات التي تعود لمصر من خلال طرح استمارة "نورت بلدك" والتعاون من خلالها مع وزارات التخطيط وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذي يوفر قروضا بشروط ميسرة وتدريبات في ريادة الأعمال، كما استعرضت جهود الوزارة في التعاون مع البورصة المصرية استجابة لطلب المصريين بالخارج لطرح أوعية استثمارية متنوعة تناسب مختلف الفئات.

 

كما تناول الحوار المفتوح، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في المشروع القومي لتطوير القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج في دعم وتطوير قراهم الأصلية من خلال التعاون مع وزارة التخطيط ومؤسسة "حياة كريمة"، حيث أعلنت وزيرة الهجرة عن توقيع بروتوكول قريبًا يطرح من خلاله تفاصيل مشاركة المصريين بالخارج والقرى التي تدخل في نطاق المبادرة.

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة المصريين بالخارج إنجازات الدولة وزارة الهجرة

ترشيحاتنا

يمكن ملاحظتها بسهولة.. 5 علامات تشير إلى أن الشخص يكذب

تشافي: رفضت تدريب برشلونة مرتين

مدبولي يتفقد ميناء العين السخنة

بتكلفة 250مليون جنيه.. رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة مياه الصرف بالعين السخنة

حقيقة تقديم خدمة إضافة المواليد الجدد مقابل الحصول على مبالغ مالية عبر فيس بوك

رئيس جامعة أسيوط يعتمد ترقيات 4 آلاف موظف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضرب شابًا وسب فتاة.. مفجرة واقعة مشاجرة أحمد سعد تكشف آخر المستجدات

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

مقتل مستشار قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني

مدبولي يتفقد محطة الصرف الصناعى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت.. كارتيرون يحرج فرجاني ساسي

رجل يستيقظ على ألم مبرح في ذراعه ليجد مفاجأة صادمة في سريره

الموضوع ضايقني..دنيا عبد العزيز تعلق على أزمة ياسمين عبد العزيز وعمرو ياسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

امرأة تعثر على فوطة بالفيجتار وسط الدجاج المقلي.. شاهد رد فعل المطعم|صور

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

لانفصالها عن زوجها.. كيم كارداشيان تنهار في البكاء على الهواء مباشرة|فيديو

فيديو

تطوير التعليم.. ماذا قدم الرئيس السيسي في 7 سنوات؟ "فيديوجراف"

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

كنز شقة الزمالك.. مشغولات ذهبية وتحف نادرة وقطع أثرية| إنفوجراف

فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ